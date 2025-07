Lo chef Luca Racis e la sommelier Simona Saragoni portavoce della cucina riminese in Italia

Dopo l'esperienza al ristorante Tre Stelle Michelin di Cuneo parteciperanno a tre eventi di risonanza nazionale e internazionale

Chef Luca Racis e Simona Saragoni, già componente dell’Associazione Nds (Noi Di Sala) Emilia-Romagna e oggi Sommelier Professionista Ais, si preparano a raccontarci nuovi traguardi e nuove avventure.

La prima. Luca e Simona sono da pochissimo reduci dall’esperienza vissuta al ristorante Piazza Duomo di Alba (Cuneo), 32° al mondo, come “ospiti” in cucina e in sala, sotto lo sguardo attento di Davide Franco, Restaurant Director del Tre Stelle Michelin piemontese.

“Abbiamo affrontato un’esperienza unica, esaltante e arricchente - dicono - che ci ha permesso di conoscere ancora più da vicino questo mirabile esempio della ristorazione italiana. Un planetario di particolare fermento e vitalità; capace di trasmettere emozioni e dare slancio all'intuizione. Siamo stati partecipi di un ingranaggio che si muove senza sbavature, unendo alta professionalità e passione umana. Mentre Simona era impegnata in sala, io mi occupavo, in brigata, della preparazione di alcuni piatti realizzati con più varietà di botaniche: tra di esse ne voglio ricordare una davvero sorprendente, che vede l’impiego dei prodotti ottenuti dall’orto di Piazza Duomo”.

La seconda avventura: i due titolari e gestori del ristorante Il Gatto sull’Albicocco di Rimini parteciperanno da domani, venerdì 11 luglio e fino a domenica 13 luglio, all’appuntamento internazionale “Chef Sotto il Portico” a Portico di Romagna (Forlì-Cesena). Due soli gli Chef italiani che si “misureranno” accanto ai colleghi provenienti da ogni parte del globo: dal Messico all’Islanda, dalla Costarica alla Danimarca e alla Finlandia. “Domani sera, venerdì 11 luglio - spiega Chef Racis - ci troveremo tutti insieme per organizzare la cena di gala ospitata dal ristoranteAl Vecchio Portico, mentre sabato e domenica io e Simona faremo assaggiare una nostra specialità negli spazi dedicati allo street food: da Rimini a Portico con Risotto alla camomilla, sgombro e midollo, ciliegie fermentate”.

La terza. Archiviata la parentesi di Portico, Luca e Simona si sposteranno il 31 agosto a Galeata: qui grazie all’Associazione Tempi di Recupero, torneranno al centro della manifestazione annuale che mira a sensibilizzare le persone e i consumatori sull’utilizzo consapevole delle materie prime, evitando scarti e favorendo il riutilizzo intelligente tra i fornelli. Una giornata di street food accanto ad altri 7 Chef tutti italiani.

La quarta. Dopo una breve pausa, Chef Racis e Simona Saragoni risaliranno la pianura dell’Emilia-Romagna per “approdare” a Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia) a Villa Spalletti Trivelli. Il 14 settembre prossimo, infatti, l’antica dimora storica farà da cornice a Bite 2025 (evento organizzato dal ristorante Inkiostro e dallo Chef Salvatore Morello).Un simposio di alta cucina, gusto e musica - un’autentica esperienza dal format esclusivo e contemporaneo - il cui cuore pulsante è dato dalla genialità e dall’intraprendenza di 30 Cuochi, alcuni dei quali bis-stellati Michelin, che dalle 12 alle 20 animeranno la giornata assieme ai professionisti del vino e del mixology d’autore, delle cantine espressione dell’eccellenza europea, dei migliori produttori di birre artigianali e altrettanti artisti del mixer. “A Villa Spalletti Trivelli presenterò una Linguina Barilla trafilata al bronzo con estratto di canocchie, panna acida, limone fermentato e olio di prezzemolo”.

“Un’ultima riflessione mi porta poi a formulare un pensiero che condivido da parecchio tempo: forse a Rimini - è un desiderio molto forte - si dovrebbe offrire maggiore visibilità ai locali che propongono un certo tipo di cucina, affiancandoli alle iniziative già in essere su vino e olio. Un connubio che potrebbe puntare a una più ampia risonanza delle eccellenze territoriali, promuovendo la città quale destinazione gourmet. Mi auguro che l’auspicio venga presto raccolto e si trasformi in concreta opportunità”.