Lo psicologo è un diritto, non un lusso: l'iniziativa arriva sulla spiaggia di Riccione

Ha fatto tappa oggi, a Riccione, l’originale tour “Lo Psicologo in Spiaggia”, un viaggio attraverso le località balneari più iconiche e frequentate d’Italia per diffondere il messaggio che l’accesso alla psicologia non è un lusso, ma un diritto.

L’iniziativa, organizzata e promossa dall’associazione Pubblica, è parte di una più ampia campagna di sensibilizzazione che mira a raccogliere le firme necessarie per presentare in Parlamento una proposta di legge volta a istituire, a livello nazionale, la figura dello psicologo gratuito per tutte e tutti.

A Riccione, come nelle altre tappe del tour, “Lo Psicologo in Spiaggia” ha offerto ai bagnanti che affollavano il litorale la possibilità di dialogare direttamente (e gratuitamente) con uno psicologo sotto l’ombrellone. Nel tour, infatti, partecipa anche il dottor Alessandro Iacubino, lo psicologo che nei giorni scorsi aveva trasformato gli ombrelloni delle spiagge del Gargano in uno studio a cielo aperto per parlare di benessere psicologico. Così è successo infatti questa mattina a Riccione.

Nel pomeriggio, presso la sede del Comune di Riccione, la sindaca Daniela Angelini ha ricevuto alcuni esponenti dell’associazione Pubblica.

“Riccione ha sempre creduto nel valore della salute, in tutte le sue forme — ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini —. Credo profondamente nel ruolo dello psicologo come figura fondamentale per il benessere individuale e collettivo. La nostra città è orgogliosa di ospitare un’iniziativa come questa, che porta la psicologia tra le persone, nei luoghi della quotidianità, abbattendo barriere e stigmi. È un messaggio potente e necessario, soprattutto per le nuove generazioni”.

“Siamo grati alle cittadine e ai cittadini di Riccione, e naturalmente alla sindaca Angelini, per il sostegno a questa iniziativa, che è completamente civica — ha dichiarato Francesco Maesano, coordinatore della campagna Diritto a stare bene —. Abbiamo già raccolto oltre 20.000 firme: ora abbiamo davanti quattro mesi per rilanciare con forza il nostro messaggio. L’accesso alla psicologia è un diritto, non un lusso. Ed è un investimento, non una spesa".

La raccolta firme mira a portare in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare per avere in Italia una Rete psicologica nazionale, pubblica e gratuita e rendere così il benessere psicologico un diritto garantito a tutte e a tutti.

La Rete è pensata come una struttura capillare in grado di intervenire in modo tempestivo, prevenendo il disagio prima che si trasformi in emergenza, violenza, malattia fisica o psichica, oltre a promuovere il benessere, l’inclusione e la crescita del capitale umano.

Un investimento pubblico adeguato nella salute mentale, che, una volta a regime, contribuirebbe a ridurre in modo significativo la pressione sul sistema sanitario e sulle liste di attesa. A sostegno di questa visione, sono stati recentemente pubblicati i risultati di uno studio condotto dall’Università La Sapienza di Roma in collaborazione con UnoBravo, che ha analizzato l’impatto della cura psicologica sull’accesso ai servizi sanitari in Italia.

Dai dati emerge che le persone che hanno intrapreso un percorso di supporto psicologico della durata di almeno sei mesi hanno riportato una riduzione nell’utilizzo di prestazioni sanitarie, tra cui accessi al pronto soccorso, visite specialistiche ed esami di laboratorio. In particolare, nel campione analizzato, si è registrata una diminuzione del 50% degli accessi al pronto soccorso.

Numeri che testimoniano in modo chiaro l’impatto immediato dell’investimento in psicologia sulla spesa sanitaria, con una riduzione netta e significativa delle liste di attesa.