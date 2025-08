Lo sfogo di Lookman: "Voglio andarmene dall'Atalanta, troppe promesse non mantenute"

L'attaccante nigeriano annuncia sui social la richiesta ufficiale di trasferimento dopo il rifiuto dell'offerta dell'Inter

Ademola Lookman rompe il silenzio e affida ai social un duro sfogo contro l'Atalanta. L'attaccante nigeriano ha annunciato di aver presentato ufficialmente una richiesta di trasferimento, dopo che il club bergamasco ha rifiutato l'offerta arrivata dall’Inter.

"Nonostante sia arrivata un'offerta in linea con quello che pensavo avessimo concordato, purtroppo il club sta rifiutando questa opportunità per motivi che non comprendo", ha scritto Lookman su Instagram. "Dopo mesi di promesse non mantenute e di un trattamento ingiusto come uomo e come calciatore, sento con dispiacere di non avere altra scelta se non chiarire ciò che ritengo giusto e sento che quando è troppo è troppo."

Il giocatore, protagonista nelle ultime stagioni con la maglia nerazzurra, si dice deluso dall’atteggiamento della società: "Posso confermare di aver consegnato ufficialmente una richiesta di trasferimento", ha concluso nel suo messaggio.

La situazione apre ora a scenari di mercato delicati per l’Atalanta, chiamata a gestire il malcontento di uno dei suoi uomini più importanti in vista dell’ultima parte della sessione estiva.