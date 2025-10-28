Lo spettacolo dei martin pescatori sul fiume Marecchia: tre giornate per ammirare il fiume in autunno

Alla scoperta della biodiversità locale con Lipu Rimini

Osservare un martin pescatore nel cuore di Rimini, ascoltarne la voce e seguire quel lampo azzurro che sfreccia sull’acqua è un’esperienza rara e preziosa. Tutto questo è possibile grazie al fiume Marecchia, una vera e propria oasi di biodiversità che scorre silenziosa dentro la città.

È da questa consapevolezza che nasce l’iniziativa “Oltre alla ciclabile c’è di più!”, promossa da Lipu Rimini con l’obiettivo di valorizzare e proteggere questo ecosistema unico.

Il progetto prevede tre giornate nel mese di novembre dedicate all’incontro con il fiume: camminate lungo percorsi differenti per scoprire il Marecchia nella sua veste autunnale, osservandone la fauna, ascoltandone i suoni e contribuendo alla pulizia delle sue sponde.

L’iniziativa vuole essere un gesto concreto di attenzione e cura, un invito a riscoprire la ricchezza naturale che resiste, anche dopo i grandi sfalci che spesso lasciano desolazione e rifiuti frammentati lungo il corso d’acqua.

Partecipare significa condividere un cammino di consapevolezza e di rispetto verso la natura, che non si lamenta ma continua a insegnare.

È consigliato portare un binocolo, anche se non indispensabile, e indossare abbigliamento comodo.

Per informazioni e adesioni è possibile scrivere un messaggio WhatsApp al 389 0570107.