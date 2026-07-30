Lo Young Santarcangelo riparte dai giovani: arrivano Da Rugna dall'Arezzo e Seye dal San Marino

Mastronicola studia il 4-3-3 o il 4-2-3-1

Una squadra giovane, aggressiva e propositiva, con tanti giocatori che possono ricoprire nuove posizioni. Il Santarcangelo volta pagina, in panchina c'è l'ex Rimini Alessandro Mastronicola, ma soprattutto il ds Scattolari ha allestito una rosa di 26 giocatori dall'età media molto bassa: 20 anni. Il tutto nell'ottica della sostenibilità, ma anche della coltivazione del talento: in tanti infatti sono tornati a vestire il gialloblù dopo esperienze in altre realtà o sono stati promossi dalle giovanili. Non mancheranno giocatori più di esperienza: Il difensore Zaghini (che ha 23 anni, quindi ancora piuttosto giovane), il centrocampista Cenci e capitan Fuchi saranno le tre colonne, chiamate a fare da "chioccia" al resto della squadra. Tra i pali tornerà titolare Golinucci (2004) che lo scorso anno fu "accantonato" per il più esperto Pazzini. Dalle giovanili della Savignanese sono arrivati due 2008, i gemelli Paratja, entrambi residenti a Santarcangelo: Klejdis è un portiere, Erald un difensore centrale. Gli ex Sammaurese Brolli e Casadei sono i due terzini destri, dal San Marino è arrivato il talentuoso Ebraim Seye, lo scorso anno aggregato alla prima squadra del Titano: può fare il terzino destro o il centrale. A sinistra ci sono i mancini Pironi e Domeniconi, quest'ultimo impiegabile come centrale, infine dalla Sammaurese, con trascorsi nel vivaio del Rimini, il 2007 Samuel Jaupi.

A centrocampo il perno sarà Cenci, con l'ex San Marino Meloni e Fuchi a completare il reparto, un 4-3-3 oscillante in un 4-2-3-1. Dalla Sammaurese è arrivato il 19enne Nicolò Lepri, dal vivaio promossi Magnani e Semprini, poi un'altra coppia di gemelli del 2008 provenienti dal Forlì: Dylan Capasso, centrocampista, e Devin Capasso, esterno offensivo di piede destro. Come trequartista c'è anche Giosué Giorgini, ex Novafeltria, che ha come principale punto di forza il tiro da fuori area. Le sue reti sono state determinanti nella splendida stagione dei gialloblù novafeltriesi, vincitori della Coppa Minetti e secondi nei playoff regionali. Gli esterni offensivi clementini sono il mancino Lorenzo Muratori, 2006 ex Reno, e il confermato Satalino, oltre a Devin Capasso e al confermato Drudi. Nel ruolo possono giocare anche i jolly Para e Da Rugna, impiegabili anche come terminale offensivo e seconda punta. Da Rugna, cresciuto nelle giovanili di San Marino e Cesena, lo scorso anno era nell'Under 19 dell'Arezzo. Per il ruolo di centravanti, infine, reclamano il proprio spazio il confermato Banzola e l'ex Sammaurese Luca Foschi.

SANTARCANGELO (4-2-3-1): Golinucci - BROLLI, SEYE, Zaghini, Pironi - MELONI, Cenci - MURATORI, Fuchi, Satalino - DA RUGNA

A disp.: K.PARATJA; CASADEI, JAUPI, E.PARATJA, Domeniconi; LEPRI, Magnani, Semprini, DY.CAPASSO; Drudi, GIORGINI, DE.CAPASSO, Para; FOSCHI, Banzola.

La rosa

Portieri: Mattia Golinucci (2004), Klejdis Paratja (2008).

Difensori: Luca Zaghini (2003), Samuel Jaupi (2007), Ebraim Seye (2007), Erald Paratja (2008), Andrea Casadei (2007), Lorenzo Domeniconi (2008), Matteo Pironi (2008), Riccardo Brolli (2007).

Centrocampisti: Christian Cenci (1998), Cristian Meloni (2008), Filippo Magnani (2007), Tommaso Semprini (2007), Giosuè Giorgini (2006), Nicolò Lepri (2007), Dylan Capasso (2008), Francesco Drudi (2005).

Esterni: Lorenzo Muratori (2006), Devin Capasso (2008), Vittorio Satalino (2006).

Attaccanti: Cristian Para (2007), Bailey Banzola (2007), Leonardo Fuchi (1999), Luca Foschi (2007), Milo Da Rugna (2008).