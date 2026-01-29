Lo zar dei confini: “Riporterò ordine e legge a Minneapolis”

Tom Homan promette meno agenti Ice e operazioni mirate, ma senza rinunciare alla linea dura sull’immigrazione

Tom Homan, lo “zar dei confini” nominato da Donald Trump, è stato inviato in Minnesota dopo la rimozione del comandante della Border Patrol Bovino con l’obiettivo dichiarato di ristabilire “la legge e l’ordine” a Minneapolis. Nel suo intervento, Homan ha però annunciato anche una parziale correzione di rotta rispetto alla gestione finora adottata dall’Immigration and Customs Enforcement (Ice), finita al centro di forti polemiche.

L’ex direttore ad interim dell’ICE ha parlato di un cambio di strategia basato su “operazioni mirate” contro gli immigrati irregolari, assicurando una riduzione della presenza di agenti federali nelle strade. Una scelta che, ha precisato, sarà possibile solo a condizione che le autorità locali garantiscano piena collaborazione con il governo federale.

“Trump riconosce la necessità di miglioramenti, ma non rinunceremo alla missione sull’immigrazione”, ha dichiarato Homan, ribadendo che l’obiettivo resta l’applicazione rigorosa delle leggi federali, pur con modalità considerate più efficaci e meno invasive.

Intanto continua a suscitare indignazione il caso del bambino di cinque anni deportato nei giorni scorsi, la cui immagine è diventata virale sui social media. Secondo quanto riferito da alcuni parlamentari democratici che lo hanno incontrato in un centro di detenzione per migranti in Texas, il piccolo sarebbe sotto shock. “Vuole sapere quando potrà rivedere i suoi compagni di classe e dove siano finiti lo zaino e il berretto che gli sono stati tolti dagli agenti”, hanno raccontato.

Un episodio che riaccende il dibattito nazionale sulle politiche migratorie e sulle conseguenze umane delle operazioni di enforcement, proprio mentre l’amministrazione promette un nuovo equilibrio tra sicurezza e gestione dell’immigrazione.