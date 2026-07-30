L'omicidio Nikolli, il Kanun e la "non violenza": nuova puntata del podcast Crimini a Rimini

Il podcast è curato dal giornalista Davide Cardone e dall'avvocato Davide Grassi

Nuova puntata del podcast Crimini a Rimini, curato dal giornalista Davide Cardone dall'avvocato Davide Grassi. Questa volta le attenzioni sono rivolte al caso dell'omicidio di Petrit Nikolli, avvenuto nel 2016 a Rivabella. "Petrit, che molti ricordano come Piero, era una persona benvoluta a Rimini e il suo omicidio scosse a tal punto la comunità che il Vescovo si sentì in dovere di affrontare l'argomento del codice consuetudinario albanese Kanun e delle sue derive", raccontano Grassi e Cardone.

Nella puntata è approfondita l'origine del codice Kanun ed è edicato spazio alle riflessioni di Monsignor Francesco Lambiasi sui profeti della nonviolenza, come Gandhi e Martin Luther King. Interverrà anche l'avvocato Mattia Lancini, difensore delle parti civili nel processo. Gli avvocati difensori degli imputati, invece, hanno fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: la parola fine, sulla vicenda, ancora non è arrivata.

Crimini a Rimini è pubblicato su Spotify, ApplePodcast, Audible e su tutte le altre piattaforme di podcast.