Lookman resta all'Atalanta: rifiutata l'offerta dell'Inter

I nerazzurri si fermano: nessun nuovo rilancio per l’attaccante nigeriano

Ademola Lookman non si trasferirà all’Inter. L’Atalanta ha infatti rifiutato l’offerta presentata dal club nerazzurro per l’attaccante nigeriano, considerato incedibile dalla società bergamasca. Il giocatore, che aveva già trovato un accordo di massima per il passaggio da Bergamo a Milano, rimarrà quindi a disposizione della “Dea”.

Lookman non è partito con il resto della squadra sul charter decollato dall’aeroporto di Orio al Serio e diretto a Lipsia, dove domani alle 15 l’Atalanta affronterà il RasenBallsport Leipzig in amichevole. L’attaccante sta proseguendo un lavoro personalizzato per recuperare da un lieve stiramento al polpaccio sinistro.

Secondo quanto trapelato, l’Inter non effettuerà nuovi rilanci e abbandona così la pista Lookman, con l’Atalanta che ribadisce la volontà di trattenere uno dei suoi giocatori più importanti.