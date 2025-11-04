Lorena uccisa dalla gelosia del marito: Il caso si chiude con l'archiviazione

Procura verso l'archiviazione per estinzione del reato

Il pm di Cremona ha chiesto l’archiviazione del caso di Stefano Del Re, poiché la sua morte prima della condanna estingue il reato. L’uomo, 55 anni, nel luglio scorso aveva ucciso la moglie Lorena Vezzoli a coltellate e poi si era suicidato gettandosi nel Po con l’auto.

Le indagini e la consulenza medico-legale hanno confermato che si trattò di femminicidio, motivato dalla gelosia e dalla fine della relazione. La donna morì per shock emorragico da ferite da taglio, lui per annegamento.

Le prove – testimonianze, tabulati e tracce di sangue – hanno accertato che l’unico autore fu Del Re. Per questo la Procura ha rinunciato a ulteriori analisi genetiche. Sul telefono di Lorena furono trovati messaggi del marito che annunciavano la fine del loro rapporto poco prima della tragedia.