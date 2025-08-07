“L’oro del Reno” arriva al Cinema Tiberio: in sala anche il regista Lorenzo Pullega

Venerdì 8 e sabato 9 agosto a Rimini la proiezione del primo lungometraggio del giovane regista, tra documentario e viaggio surreale

Al Cinema Tiberio di Rimini venerdì 8 (ore 21) e sabato 9 agosto (ore 17) è in programma L’oro del Reno di Lorenzo Pullega (ospite in sala nella serata di venerdì 8 agosto) con Neri Marcoré, Giorgio Comaschi, Lorenzo Anzaloni e Rebecca Antonaci. Un regista riceve da uno strano comitato l’incarico di celebrare il fiume Reno che, nascendo in provincia di Pistoia, attraversa tutta l’Emilia-Romagna per sfociare nell’Adriatico. Quello che in origine dovrebbe essere un documentario si trasforma in un viaggio “on the river” carico di storie vecchie e nuove e di strani personaggi. Lorenzo Pullega al suo primo lungometraggio ricorda la follia creativa del primo Avati. Un film caratterizzato da una creatività che fa ben sperare per il futuro del regista.