Altarimini

“L’oro del Reno” arriva al Cinema Tiberio: in sala anche il regista Lorenzo Pullega

Venerdì 8 e sabato 9 agosto a Rimini la proiezione del primo lungometraggio del giovane regista, tra documentario e viaggio surreale

A cura di Redazione
07 agosto 2025 11:14
“L’oro del Reno” arriva al Cinema Tiberio: in sala anche il regista Lorenzo Pullega -
Cultura
Condividi

Al Cinema Tiberio di Rimini venerdì 8 (ore 21) e sabato 9 agosto (ore 17) è in programma L’oro del Reno di Lorenzo Pullega (ospite in sala nella serata di venerdì 8 agosto) con Neri Marcoré, Giorgio Comaschi, Lorenzo Anzaloni e Rebecca Antonaci. Un regista riceve da uno strano comitato l’incarico di celebrare il fiume Reno che, nascendo in provincia di Pistoia, attraversa tutta l’Emilia-Romagna per sfociare nell’Adriatico. Quello che in origine dovrebbe essere un documentario si trasforma in un viaggio “on the river” carico di storie vecchie e nuove e di strani personaggi. Lorenzo Pullega al suo primo lungometraggio ricorda la follia creativa del primo Avati. Un film caratterizzato da una creatività che fa ben sperare per il futuro del regista.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini