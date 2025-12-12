L’oro tocca un nuovo record, in rialzo anche l’argento
Sotto i riflettori le prospettive economiche della Fed per il 2026
A cura di Redazione
12 dicembre 2025 16:07
L’oro continua la sua corsa e aggiorna un nuovo massimo storico, raggiungendo 4.323 dollari l’oncia con un rialzo del 2,5%. Si muove nella stessa direzione anche l’argento, che segna un nuovo record a 64,18 dollari l’oncia, in aumento del 2,9%.
I metalli preziosi restano al centro dell’attenzione dei mercati, sostenuti dal clima di incertezza macroeconomica e dalle indicazioni della Federal Reserve sulle prospettive economiche per il 2026. Le aspettative di una politica monetaria più accomodante continuano a favorire gli acquisti di beni rifugio, alimentando la domanda e spingendo le quotazioni ai nuovi massimi.