L'Osteria Grande vola: quinta vittoria di fila, crisi Sampierana (1-0)

Decide un gol di Mekhchane, che ribadisce in rete una respinta del portiere

Osteria Grande - Sampierana 1-0

OSTERIA GRANDE: Leoni, Carpano, Tomatis, Stanzani (34' st Casadei), Castagnini, Busi, Bilali, Monducci, Girotti (34' st Spitz), Jammeh (32' st Biondelli), Mekhchane (28' st Garetti). A disp.: Bastardo, Landi, Baruzzi, Sanguin, Bovo. All.: Melotti.

SAMPIERANA: Ravaioli, Pieri, Crociati, Bolognesi (14' st Pippi), Rossi, Lorusso, Corzani (14' st Ariyo), Petrini (28' st Narducci), Di Novella, S.Braccini, Montesi (33' st Cangini). A disp.: Zamagni, Monteleone, Soldati, D.Braccini. All.: Montanari.

ARBITRO: Leone di Ferrara.

RETI: 3' st Mekhchane.

AMMONITI: Rossi, Girotti.

ESPULSI: 18' st Montanari.

OSTERIA GRANDE L'Osteria Grande mette la quinta e supera una Sampierana sempre più in crisi. Parte bene la squadra di casa, che dopo 15 secondi sfiora il gol con Mekhchane, che a tu per tu con Ravaioli si fa ipnotizzare dal portiere in uscita. Ancora la squadra di casa pericolosa, Tomatis crossa per Girotti, che gira alto dall'area piccola. Al 15' gol annullato all'Osteria per un fuorigioco. Dopo venti minuti di difficoltà, la Sampierana cresce, cercando maggiormente la profondità. Arriva così l'occasione per Montesi, il cui diagonale costringe Leoni a una difficile deviazione. A inizio ripresa Mekhchane di tacco smarca Girotti, che da posizione defilata impegna Ravaioli nella respinta. Ancora Mekhchane irrompe e di petto trova il tap-in vincente. La partita diventa spigolosa, l'Osteria Grande sfiora il raddoppio in un paio di occasioni, poi è la Sampierana a cercare la reazione. I bianconeri alzano il baricentro, ma senza impensierire Leoni. Unico squillo un tiro alto di Simone Braccini. Nel finale l'Osteria Grande manca un paio di occasioni favorevoli per il raddoppio: la più clamorosa al 94' con Carpano che si invola sulla destra, tenendo un pallone destinato a uscire. L'esterno dal fondo serve a rimorchio Spitz, che si fa ribattere il tiro da un difensore.