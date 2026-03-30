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Lotto, la fortuna fa tappa nel Riminese: vinti oltre 15mila euro a Coriano

Doppietta vincente in Emilia-Romagna

A cura di Glauco Valentini Redazione
30 marzo 2026 12:03
Lotto, la fortuna fa tappa nel Riminese: vinti oltre 15mila euro a Coriano - © Ansa
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Coriano
Attualità
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La fortuna bacia il territorio riminese nel fine settimana appena trascorso. Nelle estrazioni del Lotto di venerdì 27 e sabato 28 marzo, infatti, una vincita significativa è stata registrata a Coriano di Rimini.

Come riporta Agipronews, in una ricevitoria di via Ausa sono stati centrati oltre 15mila euro grazie a un terno e due ambi “Oro”. Un risultato che porta un po’ di entusiasmo nel Riminese, confermando come anche il territorio locale continui a essere protagonista delle estrazioni.

La vincita di Coriano rientra in una doppietta regionale da oltre 33mila euro: l’altro colpo è stato realizzato a Carpi, nel Modenese, con una vincita superiore ai 18mila euro.

A livello nazionale, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente premi per 7,5 milioni di euro, per un totale che dall’inizio del 2026 supera i 351 milioni.

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