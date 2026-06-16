Lotus Pulse Festival, tre giorni di musica e arte al Tortuga Beach

Dal 19 al 21 giugno torna il format di Ikigai tra concerti, dj set, sport e cultura

Torna il Lotus Pulse Festival, il format di Ikigai pronto a sbocciare come ogni anno in occasione della Notte Rosa (e successivamente a Ferragosto). Quest'anno al Tortuga Beach lo spettacolo è garantito: tre giorni di festa, dal 19 al 21 giugno, per miscelare – come nei migliori cocktail estivi – tutto il gusto che la città ha da offrire. Dalla musica allo sport, dal buon cibo alla cultura. Così come il fiore di loto in Oriente rappresenta l'equilibrio, l'armonia e la crescita personale, “il Lotus Pulse non fiorisce per contrapporsi o costruire paletti, ma nasce per mettere a sistema esperienze e percorsi paralleli, dalla musica all'arte figurativa”, aggiunge il direttore artistico Franco Sacco.

Grafica, arti plastiche, pittura: al centro una tela corale su cui ogni artista porterà il proprio tassello, rendendo omaggio proprio all'armonia e alla collaborazione rappresentati dal loto. Ma il filo conduttore sarà quello della musica, dai concerti dal vivo ai deejay set. Rock, pop, trap, latino, raggaeton, house e musica elettronica. Special guest il duo milanese Hiver (all'anagrafe Giuseppe Albrizio e Sergio Caio), reduci nel 2025 dalla pubblicazione del primo singolo (Dreamachine) con la Circoloco Records. La loro sensibilità, che bilancia ricerca e solidità ritmica, rappresenta un tassello fondamentale per comprendere proprio l’evoluzione della scena italiana e il suo continuo dialogo con l’estero. Negli ultimi dieci anni Hiver ha firmato release su label di rilievo come Curle Recordings, Deeplabs (capitanata dal talentuoso Luke Hess) e Gudu Records (l'etichetta personare lanciata da Peggy Gou), oltre ad aver calcato palcoscenici prestigiosi come il Panomarama Bar e il Tresor di Berlino, il Printworks a Londra e festival internazionali come Dimensions.

Non sarà però solo un evento musicale, tutt'altro. Il format è articolato come un vero e proprio festival, un'esperienza a trecentossenta gradi per un Tortuga open space: cucina aperta fino a tardi, match di beach volley, jam creative e una colonna sonora che mescolerà generi e percorsi artistici molto diversi tra loro. Gli organizzatori, che hanno investito molto anche sulla promozione dell'evento, spiegano come questo format rappresenti ormai anche un volano per il turismo."Abbiamo già avuto contatti con molti utenti da fuori, che da mesi – specie dopo il successo delle ultime edizioni - ci scrivono per avere più informazioni", racconta lo stesso Sacco. "Ormai quello tra Lotus Pulse e Notte Rosa è un matrimonio consolidato e siamo orgogliosi del fatto che il format abbia raggiunto una vocazione anche turistica, richiamando ragazzi da tutta Italia”. L'ingresso è gratuito.