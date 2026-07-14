Luci nuove al "D. Grandi": lo stadio comunale guarda alla Serie D

Dopo irrigazione, recinzioni e adeguamenti normativi, il Comune punta ora sull'efficienza energetica dell'illuminazione

Prosegue il percorso di riqualificazione dello stadio comunale "D. Grandi" di Coriano. Dopo gli interventi degli ultimi due anni — realizzazione del nuovo impianto di irrigazione automatica del campo di gioco, rifacimento delle recinzioni e adeguamento al regolamento degli impianti sportivi, per un investimento complessivo di circa 150.000 euro — l'Amministrazione Comunale è ora in fase di ultimazione dei lavori di relamping delle torri faro, per un importo di circa 90.000 euro.

L'intervento punta al miglioramento dell'efficienza energetica dell'impianto di illuminazione, con l'obiettivo di ridurre i consumi elettrici, aumentare la qualità della luce e garantire una maggiore durata delle apparecchiature, nel rispetto della normativa vigente. Il nuovo impianto consentirà inoltre di disputare partite in notturna per le gare di campionato fino alla categoria Serie D, un passo avanti nell'adeguamento della struttura agli standard richiesti dalle competizioni sportive.

Anna Pecci

«L'Amministrazione continua a investire con determinazione nella riqualificazione e nel miglioramento degli impianti sportivi, con l'obiettivo di offrire strutture sempre più efficienti e adeguate alle esigenze delle associazioni e dei cittadini», afferma l'assessore allo Sport, Anna Pecci. «Gli uffici sono al lavoro sulla progettazione degli interventi che interesseranno i diversi impianti comunali. Nell'attesa della realizzazione delle opere di maggiore portata, proseguiamo con interventi di manutenzione e riqualificazione, valorizzando il patrimonio esistente, migliorando la funzionalità, aumentando l'efficienza energetica e garantendo spazi sempre più moderni e sostenibili per la pratica sportiva».

Sulla stessa linea il sindaco Gianluca Ugolini: «Con questo intervento rendiamo lo stadio "D. Grandi" più efficiente e funzionale. Il nuovo impianto di illuminazione migliora la qualità della luce, riduce i consumi energetici e consente di ospitare gare in notturna fino alla Serie D, offrendo alle società sportive una struttura sempre più adeguata alle loro esigenze».