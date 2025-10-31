Il tecnico toscano firma fino al 2026: presentazione ufficiale oggi alle 12 all’Allianz Stadium

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana guiderà i bianconeri fino al 30 giugno 2026, come annunciato ieri dal club torinese in una nota ufficiale.

«Un profilo di competenza ed esperienza», così la società ha definito Spalletti nel comunicato che ha sancito l’inizio della nuova avventura.

Il tecnico toscano, che ieri mattina ha fatto visita al centro sportivo della Continassa per un primo contatto con lo staff e la dirigenza, sarà presentato oggi alla stampa. L’incontro con i media è fissato per le ore 12 nella sala conferenze dell’Allianz Stadium.

Con l’arrivo di Spalletti, la Juventus apre un nuovo capitolo del proprio progetto sportivo, puntando su un allenatore dal profilo carismatico e vincente, reduce dal trionfo in Serie A con il Napoli nel 2023 e dall’esperienza in panchina della Nazionale.