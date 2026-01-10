L'Ucraina negozia dazi zero con gli Usa mentre il conflitto arriva al Consiglio di Sicurezza

Dagli attacchi su Kiev al dossier commerciale: la mossa strategica di Zelensky con gli Stati Uniti

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà lunedì su richiesta dell'Ucraina, in seguito ai massicci attacchi aerei russi su Kiev che hanno lasciato parte della capitale senza riscaldamento. Zelensky starebbe negoziando un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti che prevederebbe zero dazi doganali sul commercio con gli Stati Uniti e si applicherebbe ad alcune aree industriali dell'Ucraina. Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 59 droni ucraini in diverse regioni durante la notte, secondo il Ministero della Difesa di Mosca.