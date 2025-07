Ludwig infiamma il pubblico di Aquafan con "Bollente", il nuovo singolo realizzato con Sabrina Salerno

Il festival Maxibon Music Wave tornerà ogni martedì nei mesi di Luglio e Agosto

È finalmente partita la stagione di Aquafan a Riccione, ieri pomeriggio (martedì 8 Luglio), con il primo appuntamento del festival Maxibon Music Wave. Un calendario fitto di appuntamenti, tra luglio e agosto, che vedrà in scena artisti di fama nazionale, volti noti di talent televisivi ma anche cantanti emergenti e re di tormentoni estivi.

Nel primo appuntamento Ludwig ha scatenato il grande pubblico, con il suo sound unico. Dalle prime hit che hanno fatto impazzire TikTok, Ludwig ha dimostrato di essere un vero mago dei beat e delle parole, e all'Aquafan ha portato anche il nuovo singolo ‘Bollente’, che ha realizzato insieme a Sabrina Salerno.

“Era un disco che suonavo nel 2011 quando ho iniziato la mia carriera da dj -dice Ludwig- Ho chiesto alla produzione e l’autore ha subito accettato la proposta. Così ho cercato una voce femminile, e chi meglio di Sabrina Salerno, icona pop e dance? E’ successo tutto in meno di una settimana e ora il pezzo sta funzionando tantissimo”.

Per il produttore, dj e cantante romano, sarà un’estate davvero bollente e densa di cose da fare. “Quando è vacanza per il pubblico, noi artisti lavoriamo. Mi sposterò tra Italia e Europa in questa settimana. Ci sono tempi stretti e fino in autunno le date saranno serrate”.

Ludwig ha fatto divertire tutti all’Aquafan con alcuni brani della sua carriera, che conoscevano tutti, soprattutto le nuove generazioni. Immancabile il momento dedicato al rintocco della campana della piscina, per far partire la maxi onda Music Wave, la prima del 2025.

Gli appuntamenti con il festival Maxibon Music Wave torneranno ogni martedì: prossima settimana sarà la volta di Grelmos (15 luglio) poi Mimì (22 Luglio), Boro (29 Luglio), Les Votives (5 Agosto), Sarah Toscano (12 Agosto) e Mida (19 Agosto).

Domani 10 Luglio partono anche le giornate no stop The Long Sunset del giovedì, che andranno avanti fino a fine agosto. In queste giornate speciali, gli scivoli rimangono aperti giorno e notte e sono in programma una serie di eventi, come la rassegna Beat Night legata alla partnership nata con Alpha Theta, che mira a valorizzare i giovani dj delle scuole per DJ di Nam Milano, Music Academy Rimini e Mec Academy Napoli. Gli allievi di tutta Italia si esibiscono direttamente sotto gli scivoli, con consolle portatili, tra giochi di luce e effetti speciali, per creare dance floor super speciali.

Nella ‘special edition’ di domani, via anche al Doccia Party più grande del mondo al tramonto e agli eventi WalfyFan, con un nuovo format in Walky Cup che coinvolge creator, talent, star del web. Domani sarà la volta di Bella Gianda, Rimoldigno e papà Rimo (10 luglio), poi si va avanti con Alessia Pecchia (24 luglio), Luk3, Random (7 Agosto) e The Breakfast Club (21 agosto).