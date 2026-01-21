L’Ue rilancia sull’Artico: investimenti in Groenlandia e dialogo con Trump

Von der Leyen annuncia fondi europei per la regione artica. Attesa per il presidente USA a Davos dopo un guasto all’Air Force One

L’Unione europea è pronta a rafforzare la propria presenza strategica nell’Artico. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al Parlamento europeo, ha annunciato “massicci investimenti” dell’UE in Groenlandia, sottolineando l’importanza geopolitica crescente della regione.

Nel suo discorso, von der Leyen ha ribadito che Bruxelles “preferisce il dialogo” con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma ha anche chiarito che l’Unione è “pienamente preparata ad agire, se necessario, con unità, urgenza e determinazione”, a tutela dei propri interessi strategici e della sicurezza europea.

Sul dossier artico è intervenuto anche il segretario generale della NATO, Mark Rutte, che ha assunto un ruolo di mediazione tra le posizioni transatlantiche. “Dobbiamo difendere l’Artico, Trump ha ragione”, ha dichiarato, aggiungendo che l’Alleanza Atlantica sta lavorando per garantire la sicurezza della regione, sempre più centrale negli equilibri globali.

Intanto cresce l’attesa per l’arrivo del presidente statunitense al World Economic Forum di Davos. Il viaggio di Trump ha subito un imprevisto quando l’Air Force One è stato costretto a invertire la rotta sopra l’Atlantico e rientrare negli Stati Uniti a causa di un problema elettrico. Dopo l’incidente, il presidente si è imbarcato su un altro aereo ed è ripartito alla volta della Svizzera, dove è atteso per una serie di incontri ad alto livello.

Il vertice di Davos si preannuncia così come un momento chiave per il confronto tra Europa e Stati Uniti su sicurezza, investimenti e nuovi equilibri geopolitici, con l’Artico al centro dell’agenda internazionale.