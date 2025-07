Lufthansa e Ita Airways sospendono i voli su Tel Aviv fino al 31 luglio

Le due compagnie aeree prolungano la cancellazione dei collegamenti

Le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa hanno deciso di prolungare la sospensione dei collegamenti da e per Tel Aviv fino al 31 luglio. Analoga decisione è stata presa da Ita Airways, che estenderà la cancellazione dei voli verso la città israeliana fino alla stessa data, includendo anche i voli AZ809 e AZ815 previsti per il 1° agosto.

Ita Airways aveva già cancellato i propri voli da e per Tel Aviv fino al 6 luglio, mentre Lufthansa aveva inizialmente annunciato una graduale ripresa dei collegamenti a partire dal 23 giugno per alcune delle sue compagnie affiliate. Tuttavia, alla luce dell’evoluzione della situazione del conflitto medio-orientale, il gruppo tedesco ha optato per un’estensione della sospensione.