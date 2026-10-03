Lugo-San Marino, 180 Allievi al via: corsa aperta e finale in salita

Domani alle 9.30 la partenza della 69ª edizione: tra i favoriti Macas Jimenez, Vitali e i romagnoli Baldacci e Bartolucci

Sono circa 180 i corridori attesi al via della 69ª Lugo-San Marino, classica di fine stagione organizzata dalla S.C. Francesco Baracca e riservata alla categoria Allievi. La partenza è fissata alle 9.30 da Lugo, con arrivo a San Marino dopo quasi 100 chilometri e il tradizionale finale in salita.

Una gara che si presenta particolarmente aperta, senza un favorito netto. Tra gli atleti più attesi c'è Pier Davide Macas Jimenez della Libertas Raiffeisen Laives, reduce dal successo nella Coppa d'Oro di Borgo Valsugana. Da seguire anche il compagno di squadra Sebastiano D'Aiuto e Giulio Vitali della Ethica Zero24 Ecotek, vincitore della Sarnano-Recanati.

La Romagna punta soprattutto su Matteo Baldacci della Pol. Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica, affiancato da Federico Fagioli. Al via anche David Alexandru Munteanu e Lucio Baccini della S.C. Cotignolese e Samuele Bartolucci del Velo Club Cattolica.

Percorso e momento della stagione potrebbero però rimescolare le carte. L'arrivo in salita a San Marino rende infatti la corsa selettiva e lascia spazio anche a possibili sorprese. L'arrivo è previsto poco dopo mezzogiorno: in palio il successo che raccoglierà l'eredità di Edoardo Fiorini, vincitore della precedente edizione.