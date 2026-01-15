Luigi Gasperini è libero, uscito dal carcere in Venezuela

L'annuncio di Tajani: "E' provato ma in condizioni stabili"

Luigi Gasperini, detenuto in un carcere in Venezuela, è stato liberato. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Tajani. Nella notte è stato reso esecutivo l'ordine di scarcerazione che era già stato emesso ma non era ancora stato recepito da una delle amministrazioni venezuelane.

Gasperin, fa sapere la Farnesina, "ha annunciato che vorrebbe rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturín (nello Stato di Monágas) dove si trova la sua azienda". "Ora si può finalmente festeggiare" ha commentato il sindaco di Tortona, paese di origine dell'imprenditore italiano rilasciato.