L’ultimo applauso a Pippo Baudo nella sua Militello

Oltre duemila persone per l’addio al presentatore: “Il successo non basta a riempire il cuore”

Una folla commossa di oltre duemila persone ha dato l’ultimo saluto a Pippo Baudo nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania, il paese natio del grande conduttore televisivo.

Durante l’omelia, Don Giulio Albanese, padre spirituale dell’artista, ha ricordato non solo la lunga carriera e i successi professionali di Baudo, ma anche il suo impegno civile: “Il successo non basta a riempire il cuore”, ha detto, sottolineando come Pippo avesse sempre mantenuto un forte legame con la sua terra e si fosse espresso con coraggio contro la mafia.

Alle esequie hanno preso parte numerosi colleghi del mondo della musica e dello spettacolo, tra cui Albano e Gigi D’Alessio, uniti nel cordoglio insieme ai cittadini e alle autorità locali. Il vescovo ha definito Baudo “una stella che ora brilla anche in cielo”, rendendo omaggio al suo percorso umano e professionale.

Al termine della cerimonia, il feretro è stato accompagnato con lunghi applausi dai figli Tiziana e Alessandro, dai nipoti e dall’assistente storica Dina, fino al cimitero comunale, dove il conduttore sarà tumulato nella cappella di famiglia.