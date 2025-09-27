L’ultimo saluto a Federico, il 29enne morto in moto

Oggi i funerali a Trarivi di Montescudo. Amici e colleghi lo ricordano come un ragazzo solare e generoso

Si terranno oggi alle 15, nella chiesa di Trarivi di Montescudo, i funerali di Federico Morvillo, il 29enne deceduto giovedì sera dopo il grave incidente in moto avvenuto domenica scorsa a Ospedaletto di Coriano. La famiglia, con un gesto di grande generosità, ha acconsentito all’espianto degli organi, che salveranno altre vite.

Morvillo lavorava come capoturno in un’azienda di Chiesanuova, a San Marino, ed era molto conosciuto e stimato nella sua comunità. Colleghi e amici lo hanno ricordato con affetto: "Era la persona più umana e sorridente che esistesse", hanno scritto sui social, insieme a tanti messaggi di cordoglio.

"Lascia un vuoto enorme", ha commentato il sindaco di Montescudo, Gian Marco Casadei, portando le condoglianze dell’intera comunità.

Intanto la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico dell’automobilista coinvolto nello scontro, rimasto illeso.