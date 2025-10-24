L’ultimo saluto a Pamela Genini

Chiesa gremita a Strozza per i funerali della 29enne uccisa a Milano

È gremita la chiesa parrocchiale di Strozza, piccolo paese della Valle Imagna, nel Bergamasco, dove oggi si sono celebrati i funerali di Pamela Genini, la giovane di 29 anni uccisa a coltellate a Milano nella sua abitazione.

A compiere il gesto è stato, secondo gli inquirenti, l’ex fidanzato Gianluca Soncin, ora detenuto in carcere con l’accusa di omicidio volontario.

La bara bianca di Pamela è entrata in chiesa accompagnata dalle note de “L’ultimo dei Mohicani”, mentre un silenzio carico di commozione ha avvolto i presenti. A partecipare alla cerimonia, familiari, amici, conoscenti e numerosi cittadini del paese, profondamente colpiti da questa tragedia.

Nel momento di preghiera che ha preceduto la messa, don Carminati, parroco di Strozza, ha invitato a riflettere sulla violenza che ancora oggi troppe donne subiscono:

“Viviamo in un tempo in cui troppi uomini desiderano solo possedere, incapaci di amare davvero,” ha detto il sacerdote, con parole che hanno commosso l’intera assemblea.

Tra i banchi, lacrime, fiori e silenzio: il dolore di una comunità che si stringe attorno alla famiglia di Pamela, vittima dell’ennesimo femminicidio che scuote il Paese.