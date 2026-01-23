L’ultimo saluto a Valentino Garavani

A Roma folla e commozione: l’abbraccio di Anne Hathaway ai familiari dello stilista

Un clima di profonda emozione ha avvolto la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, dove questa mattina si sono svolti i funerali di Valentino Garavani, maestro indiscusso dell’alta moda italiana. Tra i primi momenti a colpire i presenti, un abbraccio intenso e affettuoso tra Anne Hathaway e i familiari dello stilista, un gesto che ha sintetizzato il legame profondo tra Valentino e il mondo dello spettacolo internazionale.

La Capitale si è stretta attorno al couturier scomparso a 93 anni, con una partecipazione imponente di personalità della moda, del cinema e della cultura. Tra i vip presenti anche Elizabeth Hurley, Anna Fendi e Brunello Cucinelli, giunti per rendere omaggio a una figura che ha segnato in modo indelebile l’eleganza italiana.

La cerimonia, celebrata nella suggestiva cornice della basilica in piazza della Repubblica, è stata accompagnata da un’atmosfera solenne e composta. Migliaia di persone, nei giorni precedenti, avevano già reso omaggio allo stilista nella camera ardente allestita in piazza Mignanelli, testimonianza del profondo affetto che il pubblico ha sempre nutrito per lui.

Tra i ricordi più toccanti condivisi durante la mattinata, quello di Bianca Brandolini D’Adda, che ha rievocato un consiglio affettuoso dello stilista: “Mi diceva sempre: per favore, non lasciare mai casa senza mettere un po’ di rossetto”. Un aneddoto semplice ma emblematico del suo modo di intendere la bellezza, sempre legata a un gesto di cura e di stile.