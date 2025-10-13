“L’ultimo Turno” al Fulgor: un film per riflettere sulla sanità e gli infermieri

L’iniziativa aperta a tutti vuole sensibilizzare cittadini e professionisti sull’importanza del lavoro infermieristico e sulle difficoltà del sistema sanitario

Cinema Fulgor e Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rimini insieme per una serata dedicata alla sanità e all'impegno degli infermieri. Appuntamento mercoledì 15 ottobre alle 21 con la proiezione del film “L’ultimo Turno” (Heldin), terzo lungometraggio della regista svizzera Petra Volpe. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’OPI di Rimini, è aperta a tutti: l’ingresso è gratuito e non è richiesta la prenotazione.

La serata vuole essere un momento di incontro e sensibilizzazione, rivolto non solo ai professionisti della sanità, ma anche alla cittadinanza, per riflettere insieme su temi di grande attualità come la cura, la responsabilità e il benessere di chi cura.

Attraverso lo sguardo attento e sensibile della protagonista Floria Lind, interpretata da Leonie Benesch, il film racconta una giornata intensa in un reparto ospedaliero svizzero, tra emergenze, mancanza di personale e la dedizione quotidiana di chi lavora per la salute degli altri. L’ultimo Turno è una potente riflessione sul valore del lavoro infermieristico e sulla crescente difficoltà di un sistema sanitario messo alla prova, capace di unire tensione, umanità e commozione.

L’opera, presentata in anteprima alla Berlinale, ha ricevuto ampi consensi per la capacità di rappresentare con realismo e profondità la vita dietro le corsie d’ospedale, restituendo visibilità e riconoscimento a un mestiere troppo spesso dato per scontato.



