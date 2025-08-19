L’ultimo viaggio di Pippo Baudo verso la sua Militello

I funerali alle 16 nella chiesa di Santa Maria della Stella. Dalle 9 aperta la camera ardente

Il feretro di Pippo Baudo, benedetto dopo l’omaggio a Roma al Teatro delle Vittorie, ha lasciato la Capitale tra gli applausi commossi di amici, colleghi e ammiratori. Il lungo corteo funebre è diretto a Militello in Val di Catania, il paese natale che il grande autore e conduttore televisivo non ha mai smesso di ricordare e celebrare durante la sua carriera.

Nel Comune etneo è tutto pronto per l’ultimo saluto. Domani, mercoledì 20 agosto, alle ore 16, si terranno i funerali nella chiesa di Santa Maria della Stella, dove la comunità e le istituzioni si stringeranno attorno alla memoria del Maestro della televisione italiana.

A partire dalle 9 di domani mattina, nella stessa chiesa, sarà aperta la camera ardente per consentire a cittadini, amici e ammiratori di rendere omaggio a una delle figure più amate e rappresentative del panorama televisivo nazionale.