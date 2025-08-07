Luna di miele in lambretta a Cattolica: così Mario da 65 anni ha scelto "La Regina" per l'estate

Da 65 anni in vacanza a Cattolica, targa fedeltà a turista 92enne di Modena

Ha 92 primavere e da 65 estati trascorre a Cattolica le sue vacanze. Un amore scoccato nel 1960, quando, fresco di nozze, è arrivato in lambretta per la prima volta nella Regina scelta come meta della luna di miele. E da allora non ha più saltato una stagione. Un legame profondo con la città che l’Amministrazione comunale ha premiato con la consegna della targa “fedeltà”. Il turista innamorato di Cattolica si chiama Mario Xella, è originario di Modena, e ha ricevuto il riconoscimento dall’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci con una cerimonia a Bagni 76 Marcello. Accanto a lui, la famiglia, tra cui il figlio Andrea, anche lui diventato un fedele amico della città. Con i titolari di Bagni 76 Marcello, la famiglia Xella ha creato un legame profondo, di vera amicizia. “Perché amiamo così tanto Cattolica? È come l’amore per un’altra persona, non te lo sai spiegare, succede e basta – racconta Andrea –. E il legame con questa città per noi non si è mai spezzato e continuerà per sempre. I miei genitori avevano sentito parlare di Cattolica al bar che frequentavano a Modena. C’era una coppia che gestiva una pensione qui in città e loro hanno deciso di venirci a trascorrere il viaggio di nozze. Mia mamma che purtroppo non c’è più era innamoratissima di Cattolica. Non abbiamo mai cercato posti alternativi dove trascorrere le vacanze. A noi piace qui. Trent’anni fa abbiamo anche comprato casa. Siamo sempre venuti a fare un giretto anche d’inverno per vedere il mare. La mamma passeggiava in spiaggia e raccoglieva conchiglie. Questa è una cittadina a misura d’uomo e sono stati fatti lavori che l’hanno resa ancora più bella e accogliente”.