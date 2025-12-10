Luoghi dell'Anima Film Festival: il programma di giovedì 11 dicembre

A Rimini la masterclass con il regista Giuseppe Piccioni e il premio ad Alissa Jung. A Santarcangelo c'è Lodo Guenzi. A Pennabilli la proiezione dei corti

La sesta edizione dei Luoghi dell’Anima prosegue giovedì 11 dicembre con una giornata interamente dedicata all’Emilia-Romagna, alla sua creatività e ai suoi paesaggi, nel segno dello sguardo poetico che ha ispirato l’opera di Tonino Guerra. Un percorso che unisce cinema, territorio e memoria attraverso appuntamenti diffusi tra Rimini, Santarcangelo di Romagna e Pennabilli, confermando il ruolo centrale della Regione come luogo di produzione culturale e cinematografica.

Il programma prende avvio a Rimini, al Cinema Fulgor, alle 16.00 con la masterclass di Giuseppe Piccioni, un incontro dedicato al lavoro del regista e al suo rapporto con i luoghi del cinema come spazi narrativi e interiori. A seguire, alle 17.00, la proiezione in concorso di Paternal Leave di Alissa Jung, opera girata quasi interamente in Emilia-Romagna che segna il debutto alla regia dell’artista tedesca. Il film, un intenso coming of age incentrato su un legame padre-figlia fragile e in costruzione, vede protagonista Luca Marinelli e restituisce l’essenza del territorio con uno sguardo intimo e sensibile. Ad Alissa Jung sarà conferito il Premio Speciale Emilia-Romagna.

La giornata prosegue a Santarcangelo, al Supercinema, dove alle 14.30 è in programma la proiezione di un film a sorpresa, per il pubblico del Festival. Si tratta di A sé stesso, opera prima di Ekaterina Khudenkikh, che racconta il dramma di un intellettuale e il suo rapporto con il bellissimo territorio marchigiano, rientrando quindi nelle tematiche del festival Luoghi dell’Anima. La proiezione è realizzata in collaborazione con la Film Commission delle Marche.

Alle 16.30 seguirà una tappa del tour EFA dedicato agli short film, un’occasione per entrare nel cuore della produzione europea di cortometraggi.

Alle 18.30, sempre al Supercinema, è atteso il pubblico incontro con Lodo Guenzi, musicista, attore e membro del gruppo Lo Stato Sociale. La sua presenza rinnova il dialogo tra musica, cinema e narrazione contemporanea: a lui verrà attribuito il Premio Speciale Emilia-Romagna, a riconoscimento del suo percorso artistico e del legame con il territorio.

La serata culmina alle 21.00 con un nuovo appuntamento dedicato a Giuseppe Piccioni, che riceverà il Premio Speciale alla Regia. Per l’occasione sarà presentato il suo ultimo film, Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, opera che restituisce al pubblico la complessità del grande poeta attraverso un’indagine sui suoi anni giovanili, sull’inquietudine che ne ha segnato la formazione e sulla sua battaglia contro le ingiustizie nell’ambiente universitario bolognese. Tra gli ospiti della serata sarà presente anche la regista Alissa Jung.

I cortometraggi in concorso saranno proiettati alle 21.00, a Pennabilli, presso il Museo Tonino Guerra.

Con una giornata che intreccia proiezioni, incontri e premi dedicati alla creatività regionale, Luoghi dell’Anima rinnova la propria vocazione: raccontare l’Emilia-Romagna come terra dove memoria, paesaggio e visione artistica diventano cinema.

Il festival Luoghi dell’Anima è diretto da Paola Poli e Steve Della Casa, con il supporto di Andrea Guerra, fondatore e Presidente del festival e del Museo Centro Studi Tonino Guerra e Laura Delli Colli presidente del Premio Tonino Guerra. E’ realizzato grazie al contributo del MiC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, dei Comuni di Pennabilli, Santarcangelo di Romagna e Rimini, Visit Romagna, la Regione Emilia-Romagna attraverso la sua Film Commission e il supporto dellaFondazione Culture Santarcangelo.