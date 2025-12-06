Lupi a Rimini, Potere al Popolo: "Il problema non sono loro, ma la politica"

"Entroterra abbandonato: equilibri saltati e normale dinamica della fauna selvatica viene percepita come emergenza"

Potere al Popolo, sezione di Rimini, interviene su uno degli argomenti della settimana: la presenza del lupo nel territorio riminese. Secondo Potere al Popolo, non c'è alcuna emergenza. "Il problema non è il predatore: è il territorio", premette la nota. "Per anni la politica locale, in particolare chi governa Rimini da oltre vent’anni, ha concentrato energie e investimenti sulla costa, lasciando indietro l’entroterra: borghi svuotati, agricoltura marginalizzata, servizi ridotti, manutenzione dei boschi insufficiente. In un territorio così indebolito, anche la normale dinamica della fauna selvatica viene percepita come un’emergenza". Potere al Popolo punta il dito contro il centrosinistra: "I principali rappresentanti politici locali, il senatore Gnassi, il sindaco Jamil Sadegholvaad e la consigliera regionale Parma, hanno scelto risposte emotive, cercando di rassicurare la cittadinanza senza fornire strumenti concreti di conoscenza e convivenza. Questo approccio rischia di alimentare confusione e ansia, invece di promuovere un dibattito pubblico serio e informato. Il lupo è un indicatore ecologico: segnala gestione forestale discontinua, agricoltura non sostenuta e proliferazione incontrollata di alcune specie. Non è il lupo ad aver cambiato comportamento, ma il territorio ad aver perso equilibrio". Secondo Potere al Popolo "serve una gestione integrata del territorio, che tenga insieme fauna, acqua, agricoltura ed economia locale: dati trasparenti, monitoraggi seri, corridoi ecologici, interventi sulle aree fragili e politiche che prevengono invece di inseguire le emergenze. La ricucitura tra città e campagna passa da trasporti pubblici funzionanti, servizi nei borghi, manutenzione dei boschi e sostegno all’agricoltura sostenibile. Quando l’entroterra vive, anche la fauna trova il suo equilibrio senza conflitti con le attività umane". Potere al Popolo critica l'allarmismo dei titoli di giornale, il sensazionalismo, ritenendo che la vera minaccia sia "una politica che governa la percezione invece del territorio, che usa la paura al posto della conoscenza e la propaganda al posto della politica". Potere al Popolo Rimini invita "istituzioni e cittadini a sostenere una gestione della fauna selvatica basata su conoscenza, rispetto e responsabilità, opponendosi alla strumentalizzazione politica di un fenomeno naturale".