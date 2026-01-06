Lupi in zona aeroporto a Rimini: Beatriz Colombo, "allontanati in sicurezza"

Colombo (Fratelli d'Italia): scalo chiuso per le operazioni

Tre lupi sono stati avvistati nell'area dell'aeroporto di Rimini. Ne dà notizia Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d'Italia, che in una nota evidenzia: “Desidero rassicurare i cittadini: la chiusura temporanea dello scalo fino alle ore 15 si è resa necessaria esclusivamente per garantire la sicurezza delle persone e delle infrastrutture, consentendo al contempo le operazioni per l’allontanamento in sicurezza di tre lupi avvistati nel sedime aeroportuale. Si tratta di un tema delicato che va affrontato con equilibrio e responsabilità".

Colombo, definitasi "animalista convinta", ritiene "fondamentale il rispetto e la tutela di questi splendidi animali, ma allo stesso tempo le infrastrutture strategiche e l’incolumità dei cittadini vanno salvaguardate ad ogni costo. Il fenomeno della presenza dei lupi anche in pianura è ormai una realtà che richiede strumenti di contenimento e gestione adeguati".

"Le paure dei cittadini sono comprensibili e meritano ascolto. Mi adopererò affinché questa problematica venga portata all’attenzione della Camera e dei Ministeri competenti, per individuare soluzioni efficaci e rispettose dell’ambiente", chiosa Colombo.