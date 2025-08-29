Lupi nei giardini di Vergiano: quattro cani sbranati in un mese

Ultima vittima un barboncino ucciso all’alba davanti alla padrona

Torna l’allarme lupi in zona. Nell’ultimo mese si sono registrati quattro attacchi a cani domestici, tutti uccisi nei giardini delle abitazioni. L’ultimo episodio ieri all’alba in via Santa Cristina: una 27enne ha visto il suo barboncino sbranato davanti a casa, poi ritrovato senza vita in un boschetto vicino.

Altri tre animali erano stati aggrediti tra fine luglio e Ferragosto, in alcuni casi ripresi dalle telecamere di sorveglianza. I cittadini denunciano la situazione: "Il lupo ignora le galline e attacca solo i cani, è preoccupante".

L’8 settembre il responsabile regionale delle attività faunistiche incontrerà il comitato di quartiere di Corpolò per discutere misure di sicurezza e monitoraggio.