Lupi, Spinelli e Marcello rassicurano: "Decreto su contenimento in arrivo"

Il 5 febbraio data chiave

Nuovo aggiornamento sul tema lupi da parte degli esponenti di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli e Nicola Marcello. Oggi infatti si è tenuta la riunione tecnica della conferenza stato regioni dedicata al tema della gestione dell'animale e al decreto ministeriale sul suo contenimento. Nel corso della riunione, le Regioni hanno presentato le prime osservazioni e si sono riservate di produrre ulteriori elementi di approfondimento e suggerimento, anche alla luce del dibattito in riunione tecnica, finalizzato a un confronto operativo sui contenuti del provvedimento. L'iter amministrativo procede, l'obiettivo è approvare il provvedimento definitivo il prossimo 5 febbraio, data scelta per la seduta finale, ancora però da approvare. Il piano di contenimento annunciato qualche giorno fa al Sigep dal ministro Lollobrigida prevede prelievi, trasferimenti e anche abbattimenti degli esemplari.