Lupo, confronto al Ministero: “Serve una gestione più equilibrata e sostenibile”

La senatrice Domenica Spinelli promuove un tavolo di confronto al MASE con il sottosegretario Barbaro per affrontare le criticità segnalate dalle comunità locali e aggiornare il quadro normativo

Si è tenuto giovedì al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un tavolo di confronto sulla presenza del lupo in Italia e sulla sua gestione nei territori, promosso dalla senatrice Domenica Spinelli. All’incontro, presieduto dal sottosegretario Claudio Barbaro, hanno partecipato rappresentanti del Ministero, il consigliere regionale Nicola Marcello e delegati del territorio riminese. Durante il confronto sono state illustrate le novità normative e discusse le linee operative per una gestione più equilibrata della specie, alla luce del prossimo Decreto Ministeriale di recepimento della Direttiva UE 2025/1237. Spinelli ha definito l’incontro un passo importante per rafforzare il dialogo tra istituzioni e comunità locali, invitando le Regioni ad agire con decisione nel rispetto delle analisi ISPRA e delle esigenze di cittadini e allevatori.

La nota stampa della Senatrice Spinelli

Presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, siamo stati accolti dal Sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro per un tavolo di confronto sulla presenza del lupo in Italia e sulle criticità legate alla sua gestione nei territori. Ho voluto personalmente promuovere questo appuntamento, con l’obiettivo di creare un’occasione concreta di dialogo tra il Ministero e i rappresentanti del territorio, affinché potessero ricevere chiarimenti e aggiornamenti diretti sul quadro normativo e sugli indirizzi di governo in materia. Con piacere, insieme al Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna Nicola Marcello, anch’egli da tempo impegnato su questa tematica e promotore di una risoluzione regionale in merito, abbiamo accompagnato i cittadini Marco Succi, Giorgio Urbinati e Gianluca Fabbri durante l’incontro, gli ospiti hanno evidenziato le criticità specifiche del territorio di Rimini, tra cui gli episodi di predazione su animali domestici e la necessità di una gestione più puntuale del lupo nelle aree periurbane e agricole, per tutelare gli allevatori e la sicurezza dei cittadini.

Al termine del confronto, i rappresentanti riminesi hanno commentato: “Siamo stati veramente contenti di questo incontro, molto bello e costruttivo. Spinelli, Nicola e tutte le altre persone ci hanno accolto, aprendo il cuore e ascoltandoci per il problema che stiamo vivendo su tutto il territorio. Ci hanno spiegato anche come stanno cambiando le normative e come dobbiamo comportarci noi, anche in vista delle riunioni future con tutti i cittadini e successivamente insieme a Nicola e Spinelli.” Al tavolo, ospitato presso il MASE, erano presenti il dott. avv. Ettore De Conciliis De Iorio, Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato; l’on. Marco Visconti, componente della Segreteria del Sottosegretario; e il dott. Eugenio Duprè, funzionario della Direzione Generale “Tutela della Biodiversità e del Mare”.

Ringraziandolo, siamo stati raggiunti anche dalla telefonata di Patrizio Lapietra, Sottosegretario dell’Agricoltura, che si è messo a disposizione per la causa. Durante l’incontro, il dott. De Conciliis De Iorio ha illustrato una sintesi predisposta dal Ministero, spiegando il quadro normativo entro cui si muovono le politiche nazionali sulla gestione del lupo. Con i contributi dell’on. Visconti e del dott. Duprè sono state inoltre discusse le bozze di protocollo tecnico avanzate lo scorso marzo alle Regioni, contenenti linee operative per una gestione più equilibrata e sostenibile della specie.

È stato evidenziato che il Decreto Ministeriale di recepimento della Direttiva (UE) 2025/1237 è in attesa della firma del Ministro, a conferma della volontà del Governo di aggiornare la normativa nazionale e di adottare una gestione moderna e funzionale. Si tratta di un passaggio ormai prossimo alla conclusione, che dovrà essere seguito dall’operatività delle Regioni, basata sulle analisi dell’ISPRA riguardanti la presenza reale dei lupi sul territorio. Ritengo che il confronto di oggi sia stato un passo importante per rafforzare il legame tra istituzioni e realtà locali. Ho voluto questo incontro per dare voce ai territori e sostenere, con chiarezza e responsabilità, la linea del Governo, portando all’attenzione anche le criticità concrete segnalate dai rappresentanti di Rimini. Oggi possiamo affermare che la direzione è tracciata: il Decreto Ministeriale è pronto, il Disegno di legge sulla Montagna completa il quadro normativo e ora spetta alle Regioni agire con coraggio ed efficacia, nel rispetto delle analisi ISPRA e delle esigenze di cittadini e allevatori. È tempo che anche la nostra Regione si muova con decisione in questa direzione.

Così le dichiarazioni della Senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli.