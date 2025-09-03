Lupo lungo il deviatore Ausa, cresce la paura: al via la petizione in Regione

Allevatori e cittadini segnalano attacchi a greggi e animali domestici

Un lupo è stato avvistato e filmato lungo il deviatore Ausa, vicino a via Covignano. L’episodio riaccende l’allarme in provincia di Rimini, dove nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni di animali domestici e capi di bestiame aggrediti.

Il consigliere regionale Nicola Marcello (FdI) ha lanciato una petizione – già con centinaia di firme – per chiedere alla Regione un piano di monitoraggio e contenimento. «Non siamo per l’abbattimento – spiega – ma servono catture o trasferimenti per riportare i lupi nei loro habitat naturali».

Agricoltori e allevatori denunciano da tempo attacchi frequenti, anche in pieno giorno, che mettono in crisi le aziende e la sicurezza dei cittadini. Tra le ultime vittime, un cane da guardia sbranato a Torre Pedrera.