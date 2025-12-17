Macbeth si ribella: Shakespeare apre la stagione del Teatro Sociale di Novaeltria

Artisti italiani e americani reinventano Shakespeare nello spettacolo che inaugura la Stagione 2025/26 “Del mio ultimo amore”

In scena il primo spettacolo in abbonamento per la stagione Teatrale 25/26 “DEL MIO ULTIMO AMORE”: giovedì 18 dicembre alle ore 21 MACBETH REVOLT! da William Shakespeare, The Tragedy of Macbeth una creazione Walking Shadow Ensemble di e con Isadora Angelini, Gianluca Balducci, Tanya Marie, Jeff Mills, Luca Serrani.

Dopo il primo studio andato in scena a Berkeley, San Francisco, lo scorso agosto, viene presentato in anteprima a Novafeltria un lavoro creato da un ensemble di artisti italiani e americani, che va al cuore della tragedia di Shakespeare. Il gruppo intreccia il linguaggio del teatro fisico all’ italiano e all’ inglese creando una lingua teatrale viscerale e poetica, con chiari riferimenti al presente e un immaginario visivo e acustico dai potenti contrasti.

Lo spettacolo dilaga nello spazio teatrale “rompendone” l’architettura, creando un rapporto vitale con il pubblico che viene sin dall’inizio convocato come “testimone” degli atti evocati dai performer, creature metamorfiche che incarnano le molteplici sfaccettature dell’animo umano. Dal momento in cui il pubblico entrerà nel loro spazio, attraverso i loro giochi e rituali, le scene della vicenda cominceranno a dilagare nel tempo teatrale in cui il passato finisce per parlarci del presente. Così la Scozia della tragedia diventa il terreno astratto del cuore umano davanti all’enormità della guerra, della paura, dell’amore guastato dalla brama di potere. E le figure soprannaturali, che abitano il teatro con il loro dark humour e sembrano tessere i fili del destino, rivelano che in verità c’è sempre una scelta davanti alle forze del male.

Walking Shadow Ensemble è un collettivo di artiste e artisti di decennale esperienza nelle arti sceniche ( provenienti da San Francisco, Chicago, Santarcangelo) che ha scelto di riunirsi attorno al progetto di una produzione internazionale, con il desiderio di aprirsi al confronto e all’incontro, per esercitare il superamento di confini mentali e culturali in una visione artistica comune. Nell'agosto del 2025 l’Ensemble si è riunito in California per una proficua Residenza Artistica all’ Iron Triangle Theatre di Richmond sostenuta dall’ East Bay Center for the Performing Arts e da numerosi donatori privati. Il primo studio di Macbeth Revolt! è stato presentato all’Aurora Theatre di Berkeley (CA). L’Ensemble, arricchito della presenza di Gianluca Balducci e del gruppo di lavoro del Teatro Patalò, è stato ospitato dal Teatro Sociale per una seconda Residenza e per l'anteprima internazionale del lavoro (con una preview al mattino per il Liceo Linguistico di Novafeltria) che poi sarà presentato negli Shakespeare Festivals a partire dall’estate 2026.

MACBETH / REVOLT! da William Shakespeare, The Tragedy of Macbeth, di e con Isadora Angelini, Gianluca Balducci, Tanya Marie, Jeff Mills, Luca Serrani. Collaborazione artistica James Donlon, Jennifer King. Musiche e sound design Jeff Mills. Luci Luca Serrani, Gianluca Balducci. Cura tecnica Donatello Angelini. Costumi a cura della Compagnia. Assistenti alla produzione Giacomo Gabrielli, Diletta Casali. Produzione Walking Shadow Ensemble in co-produzione con Teatro Patalò con il contributo di Regione Emilia-Romagna. Residenze artistiche East Bay Center for the Performing Arts Richmond (CA), USA ; Teatro Sociale di Novafeltria (RN), Italia. Con il contributo di Aurora Theatre, Berkeley (CA); Depaul University Research Council Chicago (ILL); the Theatre School at Depaul University, Chicago (ILL) , Martine Kei Green Rogers; Casa Abbondanza-Angelini; donatori privati.

Dopo lo spettacolo, dialogo con gli artisti nel Foyer Fiorito dove si troverà anche l’ angolo libreria con titoli scelti dagli artisti che hanno nutrito la loro ricerca.

La Stagione Teatrale 2025/26 “Del mio ultimo amore” è curata da Teatro Patalò in collaborazione con ATER Fondazione, con il contributo del Comune di Novafeltria e della Regione Emilia-Romagna. Per abbonamenti e biglietti la biglietteria del Sociale è aperta il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19, o su appuntamento e nelle sere di spettacolo da due ore prima dell’inizio. Per maggiori informazioni consultare il sito del Teatro: www.teatronovafeltria.it.