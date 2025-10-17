Macfrut da Rimini a Parma, il caso in Regione: "Gravi danni non solo per i produttori di ortofrutta"

L'interrogazione di Luca Pestelli (Fratelli d'Italia)

La giunta verifichi la situazione di Macfrut a partire dal possibile depotenziamento ed eventuale trasferimento a Parma o a Milano della manifestazione fieristica dedicata al settore ortofrutticolo. Lo chiede Luca Pestelli (Fratelli d'Italia) con un'interrogazione.

"La società, partecipata dal Comune di Cesena -ricorda il consigliere- ha un capitale sociale di 2.228.012 euro. Il fatturato 2024 di Cesena Fiere Spa è di oltre 9.500.000 euro, di cui la stragrande maggioranza deriva dai proventi legati alla manifestazione Macfrut che si svolge annualmente a Rimini. Il 26 settembre il presidente Renzo Piraccini, in carica dal 2014, ha rassegnato le dimissioni dopo aver chiesto, il 15 settembre, la riconferma in carica alla successiva scadenza di mandato, prevista per maggio 2026, e l’individuazione di un successore di suo gradimento. In difetto di accoglimento, come è avvenuto, ha annunciato che avrebbe rassegnato le dimissioni. Il Cda ha nominato come nuovo presidente Patrizio Neri".

"Da notizie di stampa -prosegue Pestelli- sul tavolo c’era una trattativa parallela per spostare la storica kermesse da Rimini a Parma. Una tale circostanza comporterebbe gravi danni non solo per i produttori dell’ortofrutta, che sono espressione di una vocazione territoriale fortemente romagnola, ma anche per tutto l’indotto collegato, ivi compreso il sistema ricettivo". "Mi risulta inoltre -continua- che Valentina Piraccini, figlia di Renzo Piraccini e già responsabile marketing internazionale di Cesena Fiere Spa, abbia annunciato l’assunzione come International key account manager per Tuttofood, manifestazione prevista a Milano nel prossimo mese di maggio e che, come evidenziato dalla stampa, avrebbe dovuto acquisire Macfrut".

Da qui l'atto ispettivo per appurare le informazioni e se "la giunta era a conoscenza della cessazione del rapporto di lavoro tra Valentina Piraccini e Cesena Fiere Spa, e se, in ipotesi affermativa, le dimissioni siano state rassegnate con rispetto del periodo di preavviso e di eventuali clausole inerenti a divieti di concorrenza nei periodi successivi al rapporto di lavoro stesso".

Infine, "se la giunta si è accertata che i contatti commerciali intrattenuti dalla stessa Valentina Piraccini nel periodo di lavoro a Cesena Fiere Spa, a vantaggio della manifestazione Macfrut, siano attualmente in capo alla presidenza del CdA della stessa Cesena Fiere Spa" e "se ritiene che tali comportamenti, se appurati, corrispondano all’interesse della città di Cesena, come previsto dall’oggetto sociale di Cesena Fiere Spa".