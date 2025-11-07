Macondo riparte: corsi, doposcuola e biblioteca per un quartiere più unito

Dopo la festa di riapertura, l’associazione Casa del Popolo presenta il calendario delle attività fino a dicembre tra formazione, cultura e solidarietà

Dopo la partecipatissima festa di riapertura il direttivo dell'associazione Casa del popolo "Macondo" Aps annuncia il calendario delle attività dei prossimi mesi.

Per tutti i lunedì di novembre e dicembre dalle ore 20 alle ore 22:30 in via Pascoli 65 a Rimini si terrà il corso di cucito.

Tutti i martedì dalle 15 alle 17 e tutti i giovedì dalle 16 alle 18 sarà attivo per il secondo anno il doposcuola gratuito rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e medie del territorio.

Tutti i venerdì dalle 15 alle 19 sarà aperta un'aula studio, uno spazio gratuito per leggere, studiare o rilassarsi. Negli stessi orari sarà attivo anche quest'anno il prestito dei libri presso la nostra biblioteca di quartiere dedicata alla filosofa femminista "Simone de Beauvoir" che attualmente è composta da oltre 500 libri di saggistica, narrativa e libri per bambini. In tutti i giorni d'apertura dello spazio sarà possibile continuare a donare libri o riviste.

"Vogliamo continuare a diventare anno dopo anno un punto di riferimento per il quartiere e la cittadinanza tutta" dicono i responsabili "un punto di ritrovo delle energie migliori della città per creare insieme una città solidale, popolare e alternativa. Nei prossimi mesi continueremo a promuovere progetti di mutuo soccorso, dibattiti, eventi culturali, politici, ludici, che migliorino la qualità della vita individuale e collettiva di ciascuno di noi."