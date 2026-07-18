MacondoTalk porta a Rimini la scrittrice Claudia Grande con il noir digitale “Pornorama”

Sabato 18 luglio alla Casa del Popolo Macondo: letteratura, ironia web e cultura contemporanea

Nuovi linguaggi, riflessioni sul presente e cultura digitale si incontrano a Rimini nel cartellone estivo di MacondoTalk, la rassegna culturale sottotitolata "Voci contemporanee raccontano il presente". Sabato 18 luglio 2026, a partire dalle ore 21:00, gli spazi della Casa del Popolo Macondo (Via Pascoli 65, Rimini) ospiteranno la scrittrice Claudia Grande per un appuntamento speciale all'insegna della letteratura e dell'ironia web.

L'autrice presenterà al pubblico la sua ultima opera letteraria, "Pornorama" (Il Saggiatore, 2025). Il libro è un noir grottesco e iper-contemporaneo che, partendo da una misteriosa scia di morti nel mondo del cinema hard, mette in scena una fauna umana surreale e satirica fatta di chirurghi estetici, influencer e avvocati dispotici. Attraverso una scrittura allucinata ed elementi multimediali come finte pagine web e screenshot, il romanzo usa il mondo del porno come lente sociologica per denunciare la costante spettacolarizzazione della nostra società. In linea con il suo esordio (Bim Bum Bam Ketamina), la scrittura di Claudia Grande è allucinata, graffiante e iper-articolata. La struttura del libro non è lineare ma estremamente dinamica e multimediale: il testo è intervallato da mappe, pagine web fittizie, screenshot di blog, verbali di tribunale, perizie psicologiche e contratti di sottomissione.

Le atmosfere fondono il true crime con il delirio postmoderno di autori come Chuck Palahniuk e Thomas Pynchon.

Al termine della presentazione del libro, la serata prenderà una piega inedita e interattiva: Claudia Grande intratterrà infatti i presenti commentando dal vivo i propri meme, offrendo una chiave di lettura ironica e dissacrante sulle dinamiche della comunicazione contemporanea e dei social network.

L'evento fa parte dell'Edizione Estate 2026 di MacondoTalk, un ciclo di incontri pensato per approfondire le sfaccettature della società attuale attraverso lo sguardo e la voce di autori di rilievo nel panorama culturale italiano.

L'appuntamento è a ingresso aperto a tutti ed è gratuito.