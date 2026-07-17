Pietracuta attacca l'Eccellenza: Fregnani torna al Bindi, entusiasmo rossoblù.

Presentata la rosa rossoblù per l'Eccellenza 2026-2027. Conti: "Il derby con il Rimini? Lo vogliamo giocare qui al Bindi

Il Pietracuta riparte da una certezza: Luca Fregnani. È stato il ritorno del tecnico rossoblù il tema centrale della presentazione della stagione 2026-2027, andata in scena giovedì 16 luglio nella piscina adiacente al Campo Comunale "Bindi", dove società, staff e squadra si sono radunati in vista dell'inizio della nuova avventura nel campionato di Eccellenza Emilia-Romagna. La preparazione inizierà lunedì 26 luglio. Un torneo che si annuncia tra i più affascinanti degli ultimi anni. Oltre alle tradizionali protagoniste del girone, quest'anno c'è anche il Rimini Calcio, con la prospettiva di un campionato ricco di derby contro Santarcangelo, Savignanese, Sammaurese, San Marino (in caso di iscrizione), Coriano (qualora non venga ripescato in Serie D) e Novafeltria, in caso di ripescaggio in Eccellenza.

Conti: "Riportare Fregnani era la nostra priorità"

Il direttore sportivo Sandro Conti ha illustrato il lavoro svolto durante l'estate, sottolineando la soddisfazione per una rosa costruita con il giusto mix tra esperienza e giovani di prospettiva.

"Siamo molto contenti del mercato, ma soprattutto di essere riusciti a riportare Luca Fregnani a Pietracuta. Oltre a essere un grande allenatore è un amico e avevo bisogno di una persona di cui potermi fidare ciecamente. Abbiamo inserito giovani di valore e credo che quest'anno ci divertiremo. L'obiettivo è mantenere la categoria, poi vedremo strada facendo dove potremo arrivare. Il mercato è sostanzialmente chiuso, anche se c'è ancora l'idea di inserire un giocatore molto importante. Il derby con il Rimini? Sarebbe bello poterlo giocare qui al Bindi."

Il ritorno dell'allenatore simbolo

Per il Pietracuta si tratta di un vero ritorno a casa. Il Mister Luca Fregnani ha scritto alcune delle pagine più importanti del Pietracuta Calcio, guidandolo dal 2015 al 2025 in quasi 400 panchine ufficiali. Con lui sono arrivate due promozioni, dalla Prima Categoria all'Eccellenza, quattro stagioni nella massima categoria regionale e due finali playoff per la Serie D. Numeri che raccontano un decennio ricco di soddisfazioni. L'ultima stagione ha confermato il valore del tecnico romagnolo. Chiamato in corsa dal Santarcangelo, con la squadra in piena zona playout, è riuscito a ribaltare completamente la situazione, trascinando i gialloblù fino ai playoff.

Fregnani: "Campionato di altissimo livello"

"Questa è casa mia. Quando Sandro Conti mi ha chiamato non ho avuto molti dubbi nell'accettare. Conosco società e ambiente, mentre la squadra la sto conoscendo adesso, ma il direttore sportivo ha costruito un gruppo molto interessante."

Il tecnico guarda con attenzione anche al livello del prossimo campionato.

"Sarà un'Eccellenza bellissima, ricca di derby e probabilmente ancora più competitiva rispetto allo scorso anno. Il livello si alzerà ulteriormente."

Fregnani si sofferma poi sulla filosofia della società.

"Abbiamo un attacco molto giovane, ma ormai ragazzi come Gessaroli, che ha già disputato due campionati di Serie D, non possono più essere considerati semplicemente dei giovani. Abbiamo scelto di puntare su diversi ragazzi perché crediamo nelle loro qualità. Saranno parte integrante del progetto: loro dovranno crescere e noi dovremo avere la pazienza di accompagnarli. La rosa è completa, anche se, se dovesse presentarsi un'occasione importante, il direttore sportivo saprà coglierla."

La svolta dopo la salvezza dello scorso anno

Il Pietracuta arriva a questa stagione dopo aver conquistato una salvezza dal sapore speciale. Lo scorso campionato era iniziato tra mille difficoltà, con la squadra nelle ultime posizioni della classifica. La svolta arrivò con l'avvicendamento in panchina tra Roberto Cevoli e Massimo Zanini, che riuscì a cambiare il volto della squadra fino alla conquista di una permanenza in categoria che assunse i contorni di una vera impresa. Ora il club riparte con un nuovo progetto tecnico, affidato a un allenatore che conosce perfettamente l'ambiente e a una rosa costruita con largo anticipo.

La rosa del Pietracuta 2026-2027

Portieri: Riccardo Mattei (2009), Francesco Pollini (1994).

Difensori: Nicola Bellucci (1998), Davide Celli (1997), Federico Domeniconi (2006), Alessandro Faeti (2002), Matteo Guidi (2003), Tullio Medici (1995), Tommaso Pacini (2009), Luca Tiraferri (2003).

Centrocampisti: Leonardo Cesarini (2009), Filippo Fabbri (1995), Damiano Galassi (2002), Kristjan Mani (1999), Daniel Mussoni (2007), Alessandro Proverbio (2005), Thomas Sapori (2001), Nicola Zanni (2002).

Attaccanti: Lorenzo Alessi (2007), Cristian Angelini (2009), Riccardo Bernardi (2009), Adam Gessaroli (2004), Nicko Sensoli (2005).

Allenatore: Luca Fregnani.

Preparatore atletico: Claudio Balducci.

L'entusiasmo non manca e anche l'ambiente guarda con fiducia alla nuova stagione. In un campionato che si preannuncia spettacolare, il Pietracuta punta a consolidare la categoria senza rinunciare all'ambizione di togliersi qualche soddisfazione, facendo leva su una società solida, una rosa competitiva e sull'esperienza di un allenatore che con i colori rossoblù ha già scritto la storia.