Macron a Davos attacca Trump e invita l’Europa a reagire

Von der Leyen: "La nostra risposta ai dazi Usa sarà ferma e unita"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un duro attacco agli Stati Uniti durante il Forum di Davos, in risposta alle minacce di nuovi dazi che Washington potrebbe imporre all’Europa, e in particolare alla Francia. Dal palco, Macron ha definito “inaccettabili” le nuove tariffe, soprattutto se utilizzate come leva contro la sovranità territoriale, riferendosi alle recenti mire della Casa Bianca sulla Groenlandia.

“Stanno tornando ambizioni imperiali e viene calpestato il diritto internazionale”, ha affermato il capo dell’Eliseo, esortando l’Unione Europea a non esitare nell’utilizzare strumenti anti-coercizione. Durante il discorso, Macron ha indossato un paio di occhiali blu a specchio a causa di un problema alla vista, senza che ciò ne diminuisse l’impatto politico.

Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha preso posizione: l’introduzione di nuovi dazi Usa sarebbe “un errore”. In caso di implementazione, ha assicurato la leader europea, la risposta dell’Unione sarà “ferma e unita”. Von der Leyen ha inoltre sottolineato come “l’indipendenza europea sia un imperativo strutturale” e che “gli shock geopolitici devono rappresentare un’opportunità” per rafforzare l’autonomia strategica del continente.