Macron: “Il piano di Israele per Gaza è un disastro senza precedenti”
Il presidente francese propone una missione Onu di stabilizzazione. Sale a sei il bilancio dei giornalisti di Al Jazeera uccisi a Gaza
Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito “un disastro annunciato di una gravità senza precedenti” l’annuncio del governo israeliano di espandere la propria operazione militare nella Striscia di Gaza, includendo i campi di Mawasi, e di procedere a una ri-occupazione del territorio.
Secondo Macron, questa scelta rappresenta “una fuga in avanti nella guerra permanente”. Il capo dell’Eliseo ha proposto l’avvio di “una missione di stabilizzazione sotto mandato dell’ONU, che consenta di mettere in sicurezza la Striscia di Gaza, proteggere le popolazioni civili e sostenere una governance palestinese”.
Intanto, a Gaza City, il bilancio dei giornalisti di Al Jazeera uccisi in un attacco israeliano contro una tenda dell’emittente è salito a sei, secondo fonti locali.