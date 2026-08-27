Madonna del Mare, sabato torna la processione a Cattolica

Sabato 29 agosto corteo dalla chiesa di San Pio V, processione in mare e messa al porto con il vescovo Nicolò Anselmi

Sabato sera Cattolica tornerà a guardare verso il mare per la Festa della Madonna del Mare, appuntamento tradizionale che chiude la settimana dedicata alla Stella Maris. Una celebrazione che mette insieme la devozione religiosa e la storia marinara della città, nel ricordo dei pescatori e dei marinai che hanno perso la vita in mare.

La giornata conclusiva comincerà alle 20.30 dalla chiesa di San Pio V, da dove partirà il corteo guidato da don Andrea Scognamiglio e diretto verso il porto. Qui, intorno alle 21, la statua della Madonna del Mare sarà imbarcata sul motopeschereccio Togo per la processione in mare.

A bordo della motonave Queen Elisabeth saliranno invece autorità religiose e civili e i cittadini che vorranno partecipare alla celebrazione. Durante la navigazione è prevista la commemorazione dei marinai defunti, seguita dalla benedizione del mare.

Al rientro in porto, alle 21.30, sarà celebrata la Santa Messa, presieduta dal vescovo monsignor Nicolò Anselmi, alla presenza dei sacerdoti delle parrocchie cittadine.

La settimana della Stella Maris era iniziata venerdì 21 agosto con l'arrivo della statua della Madonna del Mare dalla parrocchia di Montalbano di San Giovanni in Marignano alla chiesa di San Pio V. Da allora la statua ha accompagnato i giorni di preparazione alla celebrazione conclusiva.

«La processione della Madonna del Mare è un momento di comunità che unisce fede, memoria e la profonda identità marinara di Cattolica», sottolinea la sindaca Franca Foronchi. «È una tradizione molto sentita, che ogni anno ci permette di rinnovare il legame della nostra città con il mare, con la sua storia e con le generazioni di marinai che ne hanno fatto parte».