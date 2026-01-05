Maduro in aula per narcoterrorismo: “Sono innocente, sono prigioniero di guerra”

La giustizia americana apre il processo contro l’ex presidente venezuelano; Delcy Rodríguez invita Trump a un dialogo rispettoso tra i Paesi

Nicolas Maduro si è presentato in tribunale, accompagnato dalla moglie, per rispondere alle accuse di narcoterrorismo. Parlando in spagnolo, l’ex presidente ha dichiarato: “Sono innocente, sono un prigioniero di guerra”. A presiedere il processo è il giudice Alvin Hellerstein, 92 anni, ebreo ortodosso, nominato quasi trent’anni fa dall’ex presidente Bill Clinton.

Maduro sarà difeso da Barry Pollack, noto per aver rappresentato Julian Assange. Intanto, Delcy Rodríguez, presidente ad interim del Venezuela, ha adottato toni distensivi nei confronti degli Stati Uniti, invitando il presidente Donald Trump a “lavorare insieme” e auspicando un rapporto rispettoso tra i due Paesi.

Sul fronte internazionale, l’Italia segue con attenzione la vicenda di Alberto Trentini. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha assicurato che il governo sta facendo “il possibile e l’impossibile” per la sua liberazione, mentre il sottosegretario Mantovano ha sottolineato che “ogni parola in più può solo danneggiare la celere soluzione della vicenda”.