Maestro di taekwondo condannato a 4 anni e 10 mesi per molestie sulle allieve

Le vittime avevano tra gli 8 e i 10 anni. La difesa annuncia ricorso

Condanna a 4 anni e 10 mesi per il 42enne maestro riminese di taekwondo accusato di violenza sessuale aggravata su quattro allieve minorenni durante gli allenamenti. Il pm Davide Ercolani aveva chiesto 11 anni.

Secondo il tribunale collegiale presieduto da Adriana Cosenza, le molestie sarebbero avvenute tra il 2018 e il 2020, durante esercizi di stretching: con la scusa di correggere la postura, l’istruttore avrebbe toccato le bambine fino alle parti intime, in alcuni casi infilando le mani negli slip. Le piccole, inizialmente tra gli 8 e i 10 anni, avrebbero raccontato tutto a mamma e insegnanti, facendo scattare l’indagine dei carabinieri.

Le famiglie delle quattro vittime sono state rinviate al giudice civile per il risarcimento.

La difesa, rappresentata dall’avvocata Giovanna Ollà, annuncia: «Faremo ricorso in Appello». L’uomo ha sempre negato ogni addebito, sostenendo che i gesti fossero stati fraintesi.