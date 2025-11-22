Maestro di Taekwondo rischia 11 anni: violenza sessuale su allieve minorenni

Richiesta di condanna durante il processo a Rimini

Il pm Davide Ercolani ha chiesto una pena di 11 anni di reclusione per un insegnante di taekwondo 42enne di Rimini, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni delle sue allieve minorenni (8-10 anni all'epoca dei fatti, tra il 2018 e il 2020). L'uomo avrebbe approfittato degli esercizi di stretching per toccare le bambine nelle parti intime, in alcuni casi infilando le mani negli slip, con la scusa di "correggere la posizione". Le indagini dei Carabinieri sono partite dopo che due bambine hanno confidato l'accaduto alle madri e a un'insegnante. L'imputato ha sempre negato le accuse, parlando di fraintendimenti. Il processo è giunto alle fasi conclusive: la difesa ha chiesto l'assoluzione. La sentenza è attesa ad aprile.