Maggio tra cultura, sport e comunità: un mese diffuso di eventi a Rimini

Dalla rassegna Supernova ai festival per giovani, dalle iniziative sportive alle attività per famiglie e sostenibilità: un calendario ricco che intreccia arte, solidarietà e partecipazione urbana

Prende il via un mese di maggio all’insegna dello sport e della cultura senza dimenticare i momenti dedicati alla famiglia, alla solidarietà e alla sostenibilità urbana. Il panorama culturale offre diversi appuntamenti, a partire dalla rassegna di arti performative Supernova, che dal 7 al 10 maggio animerà diversi spazi della città, dal Teatro Galli all’Anfiteatro Romano, passando per vari luoghi istituzionali e indipendenti come la Primo Piano Art Gallery e La Crocina. La rassegna, realizzata in collaborazione con Santarcangelo dei Teatri e il supporto della Regione Emilia-Romagna, propone un programma multidisciplinare che spazia dalla danza alla musica, includendo proiezioni e workshop. Tra i protagonisti di rilievo internazionale spiccano i nomi di Marina Otero, Abdullah Miniawy, Cedric Mizero e Low Jack, affiancati da importanti esponenti della scena italiana come Federica Rosellini e il collettivo Industria Indipendente. Il festival si conferma inoltre uno snodo centrale della rete regionale E’ BAL per la valorizzazione della danza.

Tra le iniziative culturali che anticipano il Meeting, lunedì 11 maggio il Teatro Galli ospita lo spettacolo con Alessandro Preziosi, che interpreta brani dal libro Celeste Galileo di Giampiero Pizzol, accompagnato dalla musica della violoncellista Veronica Conti, con interventi dell’astrofisico Marco Bersanelli e il Presidente del Meeting Bernhard Scholz.

Per gli amanti del cinema, il Teatro Tarkovskij ospita il REC Film Festival, una vetrina dedicata ai cortometraggi di giovani autori tra gli 11 e i 29 anni, per valorizzare la creatività giovanile emergente, portando trenta cortometraggi in gara tra le categorie Senior e Young. Le quattro serate, tutte a ingresso gratuito, saranno animate da incontri con volti noti del cinema e dei social come Manuele Velo (Mare Fuori), Zoe Massenti, Adriano Moretti e Caterina Forza, oltre alla partecipazione di Angelo Cattivelli (RDS Next) e del giovane talento di The Voice Kids, Rickercidy. Tra gli appuntamenti, la proiezione fuori concorso del film ambientato a Rimini "Battito - Il Ritorno" con la teen-band NEIDA, mentre la finalissima di domenica 10 maggio sarà trasmessa in diretta su Teleromagna.

Sempre dedicato alle nuove generazioni il festival Filo per Filo | Segno per Segno, il festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni a cura di Alcantara Teatro, che prosegue fino al 31 maggio toccando diversi luoghi della città come il Teatro degli Atti, l'ex Cinema Astoria, e straordinariamente la Chiesa della Crocina.

Per l'editoria locale, la rassegna Libri da queste parti alla Biblioteca Gambalunga propone due incontri: il 5 maggio è ospite Maurizio Zaccaro, mentre l’11 maggio è la volta di Christian Raimo.

Venerdì 8 maggio la Sala della Cineteca ospita una lezione magistrale di Gabriella Gribaudi dedicata alla legittimazione delle strategie di guerra aerea, un incontro che analizza le origini della Repubblica e le sfide della democrazia nel secondo dopoguerra. Per chi desidera invece sperimentare in prima persona, proseguono i laboratori di Officina Gambalunga, che offrono a giovani e adulti l'opportunità di cimentarsi con corsi di fumetto e calligrafia, valorizzando l'arte della scrittura e l'espressione creativa.

Lo sport e il gioco all'aria aperta sono il cuore dell'offerta settimanale, con un occhio di riguardo per i più giovani e le famiglie. Martedì 5 maggio il Parco Fellini ospita icone dello sport come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martin Castrogiovanni per una giornata di gioco e valori educativi con le scuole, coinvolgendoli in attività di tennis, volley, calcio e rugby.

Sulla spiaggia di Viserba, da venerdì 8 a domenica 10 maggio, si tiene invece il TchoukBall Festival, il più grande festival internazionale di questo sport che unisce spettacolo, fair play e amicizia. Per il weekend, si svolgono tornei aperti a tutti, dall’Under14 all’OverAnta, passando per il competitivo Slam, in un ambiente di festa e divertimento, a cui tutti possono partecipare senza bisogno di essere atleti professionisti.

Il weekend si arricchisce inoltre della 58ª Coppa Tamburini, la storica regata di classe Snipe organizzata dal Club Nautico che vedrà sfidarsi equipaggi provenienti da diverse regioni.

Maggio è il mese dedicato alla mobilità dolce e alla vita all'aria aperta, con particolare attenzione a sostenibilità urbana e iniziative per le famiglie. L’8 maggio, l’iniziativa europea "Streets For Kids" promuove i percorsi casa-scuola non inquinanti, a piedi e in bicicletta, con una giornata di gioco e di festa nelle strade adiacenti alle scuole Ferrari, Fellini e Rodari, che per l’occasione diventano aree pedonali, trasformandosi in spazi di gioco con attività, musica e sensibilizzazione alla sostenibilità.

Questo percorso verso la sostenibilità culmina domenica 10 maggio con la pedalata collettiva di Bimbimbici e Bicincittà, che celebra il 25° anniversario di Bimbimbici. Partendo da Piazza Tre Martiri, le famiglie si cimentano in una passeggiata in bicicletta lungo le vie del centro, con attività per bambini, giochi e premi, promuovendo la mobilità sostenibile e il benessere.





Per tutto il mese di maggio prende il via anche il Mese delle Famiglie, giunto alla sua terza edizione, che si concentra sul tema dell’accoglienza in famiglia attraverso il concetto di tempo, inteso come cura, responsabilità e relazioni. Durante la settimana, in particolare si segnala la festa delle famiglie al Parco Pertini domenica 10 maggio, con laboratori, attività e occasioni di incontro.



Durante le domeniche di maggio, l'entroterra di Rimini ospita l'iniziativa Fattorie Aperte, giunta alla sua ventottesima edizione, che coinvolge circa 90 realtà tra fattorie, parchi e musei dell'Emilia-Romagna, offrendo l'opportunità di scoprire il mondo agricolo attraverso visite, laboratori, degustazioni e giochi tradizionali, promuovendo la conoscenza delle produzioni locali e della storia del cibo.

Dal 6 all’8 maggio, il quartiere fieristico si anima con Venditalia, l’evento internazionale leader nel settore del vending, che presenta le ultime innovazioni con sei padiglioni dedicati all’eccellenza made in Italy e alle nuove tendenze di mercato.





Al Santuario di Covignano, per tutta la settimana, si celebra il ritorno della Madonna delle Grazie con una serie di celebrazioni, mentre domenica 10 maggio al Santuario di Santa Chiara, si svolge la rassegna corale Arte e Musica, un percorso tra musica e arte che coinvolge cori del territorio e artisti, accompagnato da visite guidate agli spazi storici del luogo.





Infine, lunedì 11 maggio, la solidarietà sale a bordo del Rockisland con "Sapori della Solidarietà", una serata di beneficenza tra sfide ai fornelli e aste solidali per sostenere progetti umanitari a Nairobi.



Tra le iniziative di sensibilizzazione e supporto, i percorsi formativi nei Nodi territoriali di salute dedicati a caregiver e persone con fragilità, e il ciclo di incontri “Attraversare la Perdita”, rivolto a chi sta affrontando lutti, malattie o cambiamenti importanti, offrendo uno spazio di ascolto e sostegno emotivo.



Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:





IN EVIDENZA



martedì 5 maggio 2026

parco Fellini – Rimini Marina Centro

Un campione per amico

A Rimini la terza tappa dell'edizione 2026 del tour nazionale itinerante, promosso da Banca Generali, che vede come protagonisti Adriano Panatta ed altri super campioni del calibro di Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani, Martin Castrogiovanni, che incontreranno e giocheranno a tennis, volley, calcio e rugby con i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, per promuovere lo sport come strumento educativo e propulsore di valori positivi.

Info: www.uncampioneperamico.it/



da mercoledì 6 a venerdì 8 maggio 2026

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

Venditalia - The Vending Expo

Venditalia è la fiera internazionale leader nel settore del vending.

Un punto di riferimento per tutti gli operatori e le aziende della filiera; dove innovazione, eccellenza made in Italy e business si incontrano. A Venditalia il futuro del vending prende forma.

Per la prima volta a Rimini con sei padiglioni (B e D) nell’area Est del quartiere fieristico.

Orario: dalle ore 9.30 alle ore 18 Ingresso a pagamento Info: www.venditalia.com/it

da giovedì 7 a domenica 10 maggio 2026

Rimini, sedi varie

Supernova

Progetto per le arti performative a Rimini - progetto regionale E’ BAL

Torna a Rimini la rassegna dedicata alle arti performative contemporanee, realizzata in collaborazione con Santarcangelo dei Teatri e il Comune di Rimini e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, con la curatela di Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande (Motus) affiancati da Paola Granato. Il festival abita la città con performance, danza, proiezioni e concerti di artisti nazionali e internazionali, con diverse prime italiane, ospitati tra il Teatro Galli e numerosi spazi diffusi, dall’Anfiteatro Romano al terrazzo del Museo della Città, la Primo Piano Art Gallery e l'Area Settebello. Il programma di quest’anno ospita figure di rilievo internazionale come la regista argentina Marina Otero, l'artista egiziano Abdullah Miniawy, il performer ruandese Cedric Mizero e il multidisciplinare francese Low Jack. Tra i protagonisti della scena italiana e dei progetti speciali si segnalano Invernomuto, Muna Mussie, Federica Rosellini, Cristina Kristal Rizzo e il collettivo Industria Indipendente. La manifestazione, che include workshop e talk tematici, si conferma palcoscenico della rete regionale E’ BAL per la valorizzazione della danza contemporanea. Biglietteria online su Webtic.

Info: 334 1411012 Programma completo su: https://motusonline.com/supernova-2026/

dal 7 al 10 maggio 2026

Teatro Tarkovskij, via Brandolino, 13 - Rimini san Giuliano Mare

REC Film Festival

Concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autori. Un incontro annuale tra giovani provenienti da tutta Italia, in concorso con i propri cortometraggi o protagonisti, nel corso della manifestazione, di esibizioni e performance artistiche, per favorire in questo modo uno scambio e una condivisione di idee, passioni e interessi. Trenta sono le opere selezionate per l’edizione 2026, suddivise nelle categorie Senior (18-29 anni), Young (11-17 anni) e nella sezione speciale Extra REC. Le quattro serate della kermesse alternano proiezioni e incontri con numerosi volti del cinema e dei social, tra cui Manuele Velo, star della serie “Mare Fuori”, Zoe Massenti, popolare tiktoker e attrice nel film Domani Interrogo, Adriano Moretti, volto di YouTube e protagonista di Notte prima degli esami 3.0. e Caterina Forza, interprete nelle serie Prisma e Motorvalley, Angelo Cattivelli, speaker di RDS Next e collaboratore di Webboh, Rickercidy, giovane artista proveniente da The Voice Kids. Mondo REC presenterà, fuori concorso, il nuovo short-film ambientato a Rimini, dal titolo “Battito - Il Ritorno”, una storia che racconta le avventure della teen-band NEIDA. Ore 20.30. Ingresso gratuito. La finale, domenica 10 maggio, sarà trasmessa in diretta televisiva su Teleromagna (Canale 14 del digitale terrestre e in streaming su www.teleromagna.it).

Orario serate: 20.30 Proiezione fuori concorso venerdì mattina ore 9.30; Extra Rec sabato ore 15.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti

Info: 0541 455136 www.recfilmfestival.it





da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026

Rimini, spiaggia Viserba bagni 24-36

TchoukBall Festival

XXII edizione

Il più grande Festival internazionale di Tchoukball torna a Rimini per un weekend di divertimento sulla spiaggia. Un’occasione per scoprire uno sport che unisce spettacolarità, fair-play, agonismo e amicizia.

Il festival è composto da 5 tornei giocati su spiaggia: dall’Under14 e Uder19 al competitivo Slam, fino ai tornei aperti a tutti Open e OverAnta.

Due giorni di divertimento sulla spiaggia in cui tutti possono giocare e divertirsi.

Non è necessario essere grandi campioni o atleti provetti, lo spirito del Tchoukball Festival è fondere assieme l’adrenalina delle partite, il relax di un aperitivo in riva al mare e l’atmosfera di una grande festa che si protrae fino a tarda notte.

Ingresso gratuito per il pubblico. A pagamento per la partecipazione ai tornei

Info: www.tchoukballfestival.com/





lunedì 11 maggio 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Alessandro Preziosi interpreta brani da 'Celeste Galileo' di Giampiero Pizzol

Anteprima Meeting

Un'anticipazione del Meeting con uno spettacolo che vede la partecipazione dell’attore Alessandro Preziosi, il quale interpreta alcuni brani tratti da Celeste Galileo di Giampiero Pizzol.

A esibirsi con lui c'è la violoncellista Veronica Conti, che accompagna le letture con la musica.

L’appuntamento prevede anche interventi di figure di rilievo come l’astrofisico Marco Bersanelli e il Presidente del Meeting Bernhard Scholz.

L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare in anticipo su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-anteprima-meeting-2026

Ore 21 Info: www.meetingrimini.org/

fino al 12 giugno 2026

Sedi varie – Rimini

Il Mese delle famiglie

E' giunto alla sua terza edizione il Mese delle Famiglie, evento promosso dall’Assessorato al Welfare del Comune di Rimini nell’ambito del progetto “Tante famiglie, una città”.

Tema centrale dell’edizione 2026 sarà “l’accoglienza in famiglia”, interpretata attraverso una particolare chiave di lettura, quella del tempo, inteso come tempo di cura, tempo di responsabilità condivisa, ma anche come tempo dedicato alle relazioni con l'altro, per attraversare insieme le difficoltà e generare nuove forme di comunità.

Tra gli appuntamenti della settimana:

>Domenica 10 maggio ore 16 al Parco Pertini di Rivazzurra: Festa delle Famiglie, un pomeriggio aperto a bambini, genitori e famiglie, ricco di laboratori, attività e occasioni di incontro.

Programma completo su: www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/tante-famiglie-una-citta-mese-delle

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 28 aprile 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Gli appuntamenti della settimana:

>4 maggio 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

>5 maggio 21:00 – 23:00 Fuori da ogni realtà - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

>6 maggio 14:30 – 16:30 Hai scritto dentro di me tutte le mie poesie - A Breve Termine. Pillole di Teatro per l'Alzheimer_Coop Sillaba

>8 maggio 20:00 – 22:00 JAM_incontri di improvvisazione_L'Arbre à Palabres APS

>9 maggio 10.30 – 12:00 Storie ad arte - laboratori creativi didattici - Patrizia Magnani

16:30 – 18:30 Film & Feelings - Mappe Emotive attraverso il Cinema

>11 maggio 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

>12 maggio 21:00 – 23:00 Fuori da ogni realtà - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria ?



Fino a domenica 31 maggio 2026

Rimini, sedi varie

Filo per Filo, Segno per Segno

Torna tra Rimini e Santarcangelo la nona edizione del festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni a cura di Alcantara Teatro. Come di consueto, oltre agli spettacoli che vedranno salire sul palco oltre 150 ragazze e ragazzi del laboratorio stabile, il Festival ospita nomi preminenti del panorama teatrale italiano che portano in scena allestimenti sorprendenti animando anche gli spazi non teatrali del territorio. Una serie ricchissima di appuntamenti adatti a un pubblico intergenerazionale, in grado di coinvolgere adulti e ragazzi e di fari scoprire l’inconsueto nel nostro quotidiano. Il tema portante del 2026 è, infatti, CONFINI: la riflessione riguarda sia i confini geopolitici e naturali sia i confini personali e psicologici. Un percorso fisico e geografico, ma anche emotivo e poetico; riguardo al nostro territorio, lo sguardo va dal mare fino alla montagna, dando identità ad un territorio molto variegato e fortemente legato.

Il festival a Rimini si svolge nei palchi ormai storici come il Teatro degli Atti, l’ex Cinema Astoria, la Grotta Rossa. Spazi come Piazza Cavour, la Biblioteca Gambalunga, il CEIS. In particolare, la riapertura al pubblico della Chiesa della Crocina rappresenta un momento davvero unico per ricondividere tale spazio storico di Rimini.

Il programma si suddivide in tre sezioni: Al mondo voglio dire, Paesaggi Creativi, e Giardini Segreti. Spazia dagli spettacoli realizzati dalle ragazze e dai ragazzi del laboratorio stabile, a momenti di condivisione e riflessione sulla pedagogia e workshop, fino al ricchissimo calendario di spettacoli dedicati ad adulti e ragazzi con nomi tra i più interessanti del panorama teatrale italiano.

Gli appuntamenti della settimana:

>venerdì 8 Maggio 20:00-21:30 Grotta Rossa, Spazio Pubblico Autogestito: Corpi- Geometrie sensibili - Laboratorio Stabile, gruppo adulti. A pagamento

>sabato 9 maggio 11-17-18,30 La Crocina: Tra luce ed ombra/Note di streghe degne di nota -

Racconti a cura di Selvatico Collettivo - per adulti, bambine e bambini a partire da 8 anni. A pagamento

>sabato 9 maggio 15.30-16,30-17,30 piazza Cavour: Il respiro della manovella – bottega Imata -

per adulti, bambini e bambine a partire da 6 anni. A pagamento

Info: www.filoperfilo.it/

5, 11 maggio 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Un evento culturale dedicato alla promozione della conoscenza locale, attraverso la presentazione di libri sulla storia e il territorio, promossa dalla Biblioteca Gambalunga. Gli appuntamenti della settimana:

>martedì 5 maggio, Sala della Cineteca, ore 17.30

Maurizio Zaccaro

Bellissima dea. Storia di Clara Calamai, Vallecchi Firenze, 2025

in dialogo con Emanuela Martini

Evento in collaborazione con Cineteca comunale di Rimini

>lunedì 11 maggio 2026, Sala della Cineteca, ore 17.30

Christian Raimo

L’invenzione del colore, La Nave di Teseo, 2026

in dialogo con Marco Leonetti

Evento in collaborazione con Cineteca comunale di Rimini

Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/daniele-sacco-presenta-rimini-citta-ducale-della-pentapoli

fino al 10 maggio 2026

Santuario delle Grazie, via delle Grazie 10 - Covignano di Rimini

...Da Venezia ritorna nel suo bosco la Madonna delle Grazie

Nel mese di maggio, la statua della Madonna delle Grazie fa ritorno al Santuario di Covignano, a Rimini, dando avvio a una settimana di celebrazioni religiose e momenti di comunità dal 2 al 10 maggio.

Il Santuario è aperto ogni giorno dalle 5.50 alle 22.15, accogliendo fedeli e visitatori per un ricco programma di incontri e liturgie.

Tra gli appuntamenti principali: mercoledì 6 maggio alle 17 il Rosario sarà guidato da Mons. Nicolò Anselmi.

Giovedì 7 maggio alle 21.15 è prevista una catechesi di Suor Maria Gloria Riva, e venerdì 8 maggio alle 17 la Messa è presieduta dal Vescovo Andrea Ripa.

La settimana si conclude domenica 10 maggio alle 11.30 con la celebrazione presieduta dal Vescovo Nicolò Anselmi.

da lunedì 4 a mercoledì 6 maggio 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

E.1027 - Eileen Gray e la casa sul mare

Rassegna La Grande Arte al Cinema

Una biografia artistica della cosmopolita Eileen Gray (1878-1976) con una narrazione che utilizza più di un codice espressivo e un ampio lavoro di ricerca d’archivio. La protagonista è stata una designer di mobili e un'architetta irlandese, considerata una pioniera dell’estetica dell’International Style.

Oltre che dentro la reale casa del titolo, i tre protagonisti assoluti Eileen Gray (Natalie Radmall-Quirke), Jean Badovici (Axel Moustache) e Le Corbusier (Charles Morillon) si muovono all’interno di un grande set teatrale multi ambiente, che li isola o li avvicina, come nella ripresa di un’improvvisazione scenica.

In luogo di ricostruire sul set cronologicamente vicende e ambienti, i co-registi Beatrice Minger e Christoph Schaub proiettano immagini su pareti per dare la temperatura eccitata dell’epoca delle avanguardie o pescano dal cinema di Fernand Léger, Jean Vigo, Germaine Dulac, Man Ray.

Orario: lunedì 4 maggio e martedì 5 maggio ore 21; mercoledì 6 maggio ore 17

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/e1027/

martedì 5 maggio 2026

Casa Ludica A Good Game Space, via Bramante, 10 (2° piano) – Rimini

Socialmente - Educazione digitale tra social e videogiochi

Il Centro per le Famiglie di Rimini, in collaborazione con la Rete GAP Rimini, propone un percorso formativo intitolato “Socialmente – Educazione digitale tra social e videogiochi” rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di bambini dai 6 agli 11 anni. Composto da cinque incontri tematici, il percorso mira a aiutare gli adulti a comprendere il mondo digitale dei minori, evidenziando rischi e potenzialità, e fornendo strumenti pratici per un utilizzo consapevole di social media e videogiochi. Gli incontri si terranno presso la Casa Ludica A Good Game Space a Rimini, tra gennaio e maggio e possono essere frequentati singolarmente o tutti insieme.

Gli incontri sono condotti dalla dott.ssa M. Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta e consulente del Centro per le Famiglie, e dalla dott.ssa Elena Lucarella, psicologa del Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori, operativa all’interno delle Dipendenze Patologiche di Rimini.

La partecipazione richiede iscrizione, contattando il Centro per le Famiglie.

L’appuntamento della settimana:

>5 Maggio ore 18.00–20.00: Le domande dei genitori dei nativi digitali

Ore 18 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini

venerdì 8 maggio 2026

Via del Vischio, Via Quagliati e Via Gambalunga – Rimini

Street for kids

Streets For Kids è l'iniziativa Europea di Clean Cities Campaign per promuovere le Strade Scolastiche e incoraggiare l'uso di soluzioni non inquinanti per i percorsi casa scuola: piedi, bicicletta, trasporto pubblico e condiviso. Anche Rimini aderisce alla campagna "Street for kids" il giorno 8 maggio con la sperimentazione di tre strade scolastiche presso le scuole primarie "Ferrari", "Fellini" e "Rodari".

Le strade interessate sono Via del Vischio, Via Quagliati e Via Gambalunga (tratto compreso tra Via Roma e Piazzale Cesare Battisti) e saranno chiuse al traffico veicolare per trasformarsi in uno spazio di gioco e di festa dalle 7,45 alle 16,00. Saranno allestite con piante e alberi grazie alla collaborazione gratuita dei vivai Fabbri e Pesaresi e i bambini sistemeranno, insieme agli insegnanti, le opere di stoffe e tessuti lavorati a maglia o a uncinetto realizzate dalle donne dell'Associazione Crisalide.

La strada scolastica diventa uno spazio di confine dove far dialogare i protagonisti delle scuole con il proprio quartiere, un luogo dove condividere un momento di festa insieme e socializzare. Le parole d'ordine sono "Gioco", "Musica", "Movimento", "Ascolto" e "Sostenibilità".

Le scuole Ferrari, Fellini e Rodari hanno realizzato un proprio programma di attività e giochi con le diverse associazioni ed Enti coinvolti, frutto di una co-progettazione con insegnanti, referenti delle Associazioni UISP, FIAB, GIOGA Sport, Ippogrifo, Crisalide, referenti del Nodo Territoriale 3, medici del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Rimini e professori dell'Università di Bologna. Un progetto corale per promuovere il benessere e la socialità nei bambini attraverso attività ludico motorie.

Orario: dalle ore 7.45 alle ore 16 Info: www.facebook.com/streetsforkids

venerdì 8 maggio 2026

Nodo Territoriale di Salute Marecchiese, via Perticara, 11 – Rimini

Attraversare la Perdita

Un ciclo di incontri per sostenere le persone che stanno attraversando le difficili esperienze di perdita e cambiamento: lutti, perdita del lavoro, malattia, perdita di un animale domestico o altre situazioni che possono generare sofferenza emotiva e senso di smarrimento.

E’ il percorso promosso dagli operatori del Nodo Territoriale di Salute Marecchiese che, dall’ascolto attento dei bisogni emersi nel territorio, che hanno evidenziato la necessità di creare spazi dedicati all’elaborazione delle esperienze di perdita, spesso vissute in solitudine e con difficoltà nel trovare momenti di condivisione, hanno pensato di proporre una serie di incontri con esperti per accompagnare il difficile cammino delle persone che si trovano a dove elaborare la perdita.

Il ciclo di incontri si propone di offrire un ambiente accogliente e protetto, in cui le persone possano esprimere liberamente le proprie emozioni, condividere vissuti e sentirsi comprese. Attraverso il supporto di professionisti, in particolare dello psicologo di comunità, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso volto a riconoscere e affrontare il dolore, sviluppare risorse personali e ritrovare un equilibrio emotivo.

Gli incontri alternano momenti di ascolto e confronto di gruppo, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per affrontare le diverse fasi del lutto e dei processi di cambiamento. E’ valorizzata la dimensione del gruppo come risorsa, capace di creare connessioni e ridurre il senso di isolamento.

L’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un’opportunità concreta per prendersi cura del proprio benessere emotivo, in un contesto di ascolto, rispetto e condivisione.

Orario: dalle ore 12 alle ore 13.30 Ingresso libero e gratuito

Info: 0541 704685 [email protected]

venerdì 8 maggio 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Dialoghi sulla democrazia. Nascita della Repubblica

A ottant’anni dalla nascita delle istituzioni democratiche nel nostro Paese (1946-1948), l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Rimini e la Bilioteca Gambalunga propongono un ciclo di lezioni magistrali rivolte all’intera cittadinanza in cui riflettere su alcuni aspetti storici nodali alle origini della nostra Repubblica, a partire dall’interrogativo sulle conseguenze per il nostro Paese, e più in generale per l’Europa, dell’essere usciti da una guerra segnata dalla violenza dei massacri nazifascisti e dei bombardamenti aerei angloamericani. L’appuntamento della settimana:

>venerdì 8 maggio, ore 17.30, Sala della Cineteca

Gabriella Gribaudi: guerra aerea, strategie e legittimazione

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Info: 0541 24730; 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/

sabato 9 e domenica 10 maggio 2026

Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 - Rimini zona porto canale

58° Coppa Tamburini

Regata Zonale classe Snipe - Coppa Duca di Genova

Il Club Nautico Rimini ASD, su delega della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con la Snipe Class International Racing Association (SCIRA) Italia e con il patrocinio del Comune e del Coni di Rimini, organizza la regata zonale 58° Coppa Tamburini. Attesi numerosi equipaggi da fuori zona per questa classica di inizio stagione.

Info: 0541 26520 www.cnrimini.com

domenica 10 maggio 2026

Rimini, partenza da Piazza Tre Martiri

Bimbimbici e Bicincittà insieme per promuovere la mobilità lenta

Edizione 2026: Pedaliamo il futuro

In occasione del 25esimo anniversario di Bimbinbici Rimini unisce la manifestazione nazionale di Bicincittà organizzata in collaborazione con UISP, e propone una giornata di giochi e sport per le famiglie.

L'iniziativa prevede una pedalata collettiva aperta a tutti, con ritrovo alle ore 9:30 in Piazza Tre Martiri. Il percorso si snoda lungo le vie del centro storico, le aree verdi della città e il porto, offrendo ai partecipanti un itinerario cicloturistico non competitivo volto a promuovere il benessere e l'uso consapevole della bicicletta nel contesto urbano.

La mattinata in Piazza Tre Martiri prevede attività prima e dopo la pedalata, con un "Circuito Bimbi" curato da FIAB per testare le abilità su due ruote, oltre a sport e giochi organizzati da UISP Rimini.

La partenza è fissata per le ore 10:00 e l'itinerario include una sosta fotografica panoramica al Ponte di Tiberio (Piazza sull'Acqua) prima del rientro.

Per i piccoli ciclisti è prevista una merenda a base di frutta e spianata, seguita dalle premiazioni del contest "Piccoli Passi che fanno strada".

La partecipazione è aperta a tutti con una quota obbligatoria di 3 € per la copertura assicurativa (RC e infortuni), valida anche per i tesserati UISP e i trasportati.

Orario: ritrovo ore 9.30; partenza ore 10 Info: www.pedalandoecamminando.it

domenica 10 maggio 2026

via Santa Chiara – Rimini centro storico

Arte e Musica – Rassegna Corale

La rassegna Corale Arte e Musica, promossa da Aerco – Associazione Emiliano Romagnola Cori (delegazione di Rimini), nasce per unire musica corale e arte in un’esperienza suggestiva e immersiva. Cori del territorio propongono repertori che spaziano dalla tradizione alla contemporaneità, creando un percorso emozionale fatto di armonie e atmosfere coinvolgenti.

Ogni appuntamento è arricchito dalla presenza di un esperto d’arte che guida il pubblico alla scoperta dei luoghi ospitanti, illustrandone storia, architettura e opere, rendendo ogni concerto un momento di condivisione e valorizzazione culturale. L’appuntamento della settimana a Rimini:

>domenica 10 maggio 2026, ore 16 presso il Santuario di Santa Chiara, con il Gruppo Corale e Strumentale Laura Benizzi e Chorus Marignanensis.

Ingresso libero Info: 347 2573878 www.aerco.it/it/

domenica 10, 17, 24, 31 maggio 2026

Entroterra di Rimini

Fattorie aperte

90 realtà - tra fattorie, parchi e musei dell'Emilia-Romagna, aprono le loro porte per incontrare adulti e bambini, illustrare le proprie attività e far conoscere il mondo dell’agricoltura e dell’alimentazione e la storia del cibo.

L’iniziativa, giunta alla ventottesima edizione, è promossa dalla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Agroalimentare, Caccia e Pesca e rappresenta un’occasione per avvicinare il mondo agricolo alla città, facendo conoscere le produzioni agroalimentari del nostro territorio, ricco di tradizione e cultura.

Al pubblico è proposto un ampio programma di attività sul territorio da Piacenza a Rimini, tra cui passeggiate in campagna, laboratori per grandi e piccini, giochi della tradizione rurale, degustazioni di prodotti tipici, occasioni di apprendimento delle tecniche di coltivazione e di allevamento.

Le fattorie possono aderire ad una o più giornate e sono aperte di norma dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per verificare giornate e orari di apertura di ogni singola fattoria si consiglia di visionare il programma consultando le singole schede.

È sempre consigliabile prenotare la visita, specie se si intende partecipare a iniziative destinate a numeri ristretti di visitatori.

Per scoprire le fattorie della provincia di Rimini, aderenti all'iniziativa consultare il sito di riferimento su: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/fattorie-didattiche/mappe-elenchi/elenco-alfabetico-provincia/rimini

Orario: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 Ingresso libero Info: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie-progetti-didattici/progetti-eventi/fattorie-aperte-maggio-2026

lunedì 11 maggio 2026

Nodi Territoriale di salute Centro storico, Sud Mare, Sud Monte, Marecchiese – Rimini

Percorsi informativi e formativi nei Nodi Territoriali di Salute

Gli operatori dei Nodi Territoriali di Salute Sud Mare, Sud Monte e Marecchiese propongono due percorsi informativi e formativi rivolti a caregivers e a persone che affiancano familiari o amici con condizioni di salute che richiedono supporto. L’appuntamento della settimana:

>Percorso "Una rete per chi assiste" – Nodo Sud Monte presso il centro di Via Bidente, 1/P,

lunedì 11 maggio (16.30 – 18.30): Allenare il sostegno, con le operatrici di Igiene e Sanità Pubblica.

Il progetto, dal titolo “A sostegno delle persone con difficoltà di memoria”, integra all’interno dei Nodi, una serie di interventi rivolti a persone con demenza o disturbi cognitivi, con l’obiettivo di costruire una rete stabile e capillare di supporto e contrastare l’isolamento che spesso accompagna le fragilità cognitive. Cuore del progetto è il Centro d’Incontro, attività di gruppo dedicata alla stimolazione cognitiva, alla socializzazione e alle attività espressive, rivolta a persone con difficoltà di memoria o demenza in fase iniziale. Le attività si svolgono, con il supporto di operatori esperti e volontari formati, in spazi accoglienti e facilmente accessibili presso il Nodo Territoriale di Salute Sud Mare – Miramare, in Piazza Decio Raggi 1, dove il Centro si svolge tutti i mercoledì dalle ore 9 alle 12. A partire dal mese di marzo, il progetto si estende anche al Nodo Territoriale di Salute Sud Monte, in via Bidente 1/P, con attività in programma tutti i martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.15.

Ingresso gratuito. Info: www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/nodi-territoriali-di-salute

lunedì 11 maggio 2026

Rockisland - Molo di Rimini

Sapori della Solidarietà

Una serata di beneficenza organizzata da Cittadinanza ETS, associazione riminese impegnata in progetti internazionali di salute mentale e disabilità nei paesi a basso e medio reddito, attiva in India, Kenya ed Etiopia dal 1999.

La serata prevede una gara culinaria tra tre squadre locali (bagnini, giornalisti e negozianti del settore moda), con il pubblico chiamato a degustare e votare i piatti, creando un ambiente informale e coinvolgente.

Il ricavato è destinato alla raccolta "Una nuova luce negli occhi", che supporta le mamme di bambini con disabilità nei centri Paolo’s Home di Nairobi. Durante l’evento sarà proiettato un video che racconta la storia di una mamma coinvolta nel progetto, evidenziando l’impatto del sostegno ricevuto.

La cena è a offerta libera con un minimo di 40€ per gli adulti e 20€ per bambini fino a 12 anni.

Per prenotazioni e info, contattare [email protected] o 342 5695222. I posti sono limitati e le prenotazioni sono già aperte.

Ore 19.30



fino al 25 maggio 2026

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Laboratori di 'Officina Gambalunga'

Ripartono i laboratori di “Officina Gambalunga”, quattro percorsi per scrivere, leggere e disegnare.

Quest'anno la Biblioteca Gambalunga propone quattro workshop che si svolgeranno nella sede della Biblioteca in via Gambalunga 27:

>DALLA VIGNETTA ALLA RIVISTA: 8, 15 e 22 maggio, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di fumetto a cura di Niccolò Tonelli, lezioni per dilettanti e appassionati, per imparare ed esercitare le basi della narrazione a fumetti;

>LA STORIA DELLA SCRITTURA NELLE NOSTRE MANI: lunedì 18 e 25 maggio; dalle 17 alle 19 | Laboratorio di calligrafia a cura di Concetta Ferrario rivolto a chi voglia riappropriarsi del piacere di scrivere a mano.

Ingresso a pagamento Info: https://bibliotecagambalunga.it/news/officina-gambalunga-2026-leggere-scrivere-e-disegnare