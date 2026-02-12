Magistratura e giustizia, spiegata la riforma al pubblico riminese

Professori e avvocati dialogheranno sugli aspetti costituzionali e sulle implicazioni pratiche della proposta referendaria

Si terrà lunedì 16 febbraio, alle ore 18, presso la Sala Massimo Pironi in corso d’Augusto n. 231, un incontro pubblico, libero e aperto alla cittadinanza, dedicato alla riforma costituzionale sulla separazione delle barriere dei magistrati, oggetto del quesito referendario previsto per il 22 e 23 marzo.

La riforma nasce dall’esigenza di completare un percorso avviato decenni fa e si rivolge innanzitutto al cittadino, che chiede un processo giusto e un giudice realmente terzo. L’iniziativa è organizzata dal Comitato per il Sì Pannella Sciascia Tortora, dalla Camera Penale di Rimini, aderente al Comitato per il Sì dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), da Extrema Ratio Associazione e dal Comitato Giustizia Sì.

Dopo i saluti dell’Avv. Tiziana Casali, Presidente della Camera Penale di Rimini, l’Avv. Enrico Amati (UCPI) e il Dott. Lorenzo Cameli (Extrema Ratio Associazione) dialogheranno con il Prof. Giorgio Spangher, Emerito di Diritto processuale penale e Presidente onorario del Comitato Pannella Sciascia Tortora, sui principali aspetti della proposta referendaria, con particolare attenzione ai profili costituzionali e alle ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario.

L’incontro sarà introdotto da Ivan Innocenti, Consigliere Generale del Partito Radicale e componente del Comitato Pannella Sciascia Tortora.