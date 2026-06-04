Maiolo affida la difesa civica al Difensore regionale: servizio gratuito per cittadini e Comune

"Anche i Comuni più piccoli possono e devono investire nella qualità dei rapporti tra cittadini e istituzioni", evidenzia l'amministrazione comunale

Il Comune di Maiolo ha approvato la convenzione con l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna per affidare il servizio di difesa civica comunale al Difensore civico regionale. Con questa scelta il piccolo centro della Valmarecchia entra nella rete di oltre 80 enti locali che già si avvalgono di questo strumento di tutela e garanzia.

La convenzione, che non comporta alcun costo né per il Comune né per i cittadini, consentirà ai residenti di rivolgersi gratuitamente al Difensore civico regionale per segnalare disservizi, ritardi, mancate risposte o presunte lesioni dei propri diritti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L’amministrazione comunale sottolinea come, per un ente di piccole dimensioni, la collaborazione con una figura terza e imparziale rappresenti un importante supporto per rafforzare trasparenza, legalità e buon andamento dell’azione amministrativa. Il servizio diventerà operativo entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione.

"Anche i Comuni più piccoli possono e devono investire nella qualità dei rapporti tra cittadini e istituzioni", evidenzia l’amministrazione comunale di Maiolo, definendo la difesa civica un presidio di democrazia amministrativa e uno strumento utile sia per i cittadini sia per l’ente locale.